Google Gemini का नया कमाल! अब डॉक्यूमेंट से बनेगी पूरी Presentation, फटाफट जानिए कैसे

अगर आप भी किसी लंबे डॉक्यूमेंट को स्लाइड में बदलने से डरते हैं, तो अब टेंशन खत्म! Google Gemini ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या कुछ लाइनों के टेक्स्ट से पूरी Presentation ऑटोमेटिकली तैयार कर देगा. यह फीचर Gemini के Canvas टूल में जोड़ा गया है और इसका मकसद है – आपका समय बचाना और काम को आसान बनाना.

Gemini Canvas क्या है?

Gemini Canvas एक AI-पावर्ड वर्कस्पेस है, जहां आप स्लाइड्स, चार्ट्स और विजुअल कंटेंट बना, एडिट और डिजाइन कर सकते हैं. अब इसमें नया अपडेट आया है, जिसके जरिए आप सिर्फ एक Google Doc, PDF या छोटा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर पूरी Presentation तैयार कर सकते हैं. यह टूल अपने आप आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, उसमें से जरूरी पॉइंट्स निकालता है, स्लाइड लेआउट बनाता है, और उससे जुड़ी इमेज या आइकॉन भी ऐड करता है. यानी आपको डिजाइन और फॉर्मेटिंग पर घंटों खर्च करने की जरूरत नहीं.

कैसे काम करता है Gemini Canvas का Presentation फीचर

1. डॉक्यूमेंट या प्रॉम्प्ट से शुरुआत करें: आप किसी रिपोर्ट, मीटिंग नोट्स या रिसर्च फाइल को अपलोड कर सकते हैं. या बस लिखें – “Create a 10-slide presentation on climate change impacts.”

2. Gemini करेगा समझदारी से एनालिसिस: AI आपका कंटेंट पढ़ता है, महत्वपूर्ण हेडिंग्स और पॉइंट्स को पहचानता है और उन्हें स्लाइड्स में बांट देता है.

3. ऑटोमेटिक स्लाइड क्रिएशन: Canvas डिज़ाइन टेम्पलेट्स, फॉर्मेटिंग और ज़रूरी विजुअल्स का इस्तेमाल करके आकर्षक स्लाइड्स तैयार करता है.

4. एडिट और एक्सपोर्ट करें: जब ड्राफ्ट तैयार हो जाए, तो आप स्लाइड्स को एडिट, री-अरेंज या टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं. इसके बाद इसे सीधे Google Slides में एक्सपोर्ट किया जा सकता है ताकि आप शेयर या कोलैबोरेट कर सकें.

कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल?

यह फीचर धीरे-धीरे Gemini यूज़र्स के लिए रोलआउट हो रहा है — चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या Workspace. कुछ Gemini Advanced यूज़र्स को यह फीचर पहले ही मिल चुका है, जबकि बाकी को आने वाले हफ्तों में एक्सेस मिलेगा.

क्यों है यह फीचर खास?

किसी भी डॉक्यूमेंट को स्लाइड्स में बदलना एक टाइम-टेकिंग प्रोसेस होता है. छात्रों, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यह एक झंझट भरा काम होता है. लेकिन अब Gemini का Presentation Builder स्ट्रक्चर और डिजाइन अपने आप कर देगा — ताकि आप सिर्फ कंटेंट और प्रेजेंटेशन की स्टोरीलाइन पर ध्यान दे सकें. यह टूल परफेक्ट नहीं है — आपको फाइनल स्लाइड्स में थोड़ा एडिट जरूर करना होगा — लेकिन फिर भी यह प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम है.