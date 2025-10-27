Advertisement
trendingNow12976925
Hindi Newsटेक

Google Gemini का नया कमाल! अब डॉक्यूमेंट से बनेगी पूरी Presentation, फटाफट जानिए कैसे

Google Gemini का नया Canvas टूल अब किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है. जानिए यह नया फीचर कैसे काम करता है और कैसे यह आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Gemini का नया कमाल! अब डॉक्यूमेंट से बनेगी पूरी Presentation, फटाफट जानिए कैसे

अगर आप भी किसी लंबे डॉक्यूमेंट को स्लाइड में बदलने से डरते हैं, तो अब टेंशन खत्म! Google Gemini ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या कुछ लाइनों के टेक्स्ट से पूरी Presentation ऑटोमेटिकली तैयार कर देगा. यह फीचर Gemini के Canvas टूल में जोड़ा गया है और इसका मकसद है – आपका समय बचाना और काम को आसान बनाना.

Gemini Canvas क्या है?
Gemini Canvas एक AI-पावर्ड वर्कस्पेस है, जहां आप स्लाइड्स, चार्ट्स और विजुअल कंटेंट बना, एडिट और डिजाइन कर सकते हैं. अब इसमें नया अपडेट आया है, जिसके जरिए आप सिर्फ एक Google Doc, PDF या छोटा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर पूरी Presentation तैयार कर सकते हैं. यह टूल अपने आप आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, उसमें से जरूरी पॉइंट्स निकालता है, स्लाइड लेआउट बनाता है, और उससे जुड़ी इमेज या आइकॉन भी ऐड करता है. यानी आपको डिजाइन और फॉर्मेटिंग पर घंटों खर्च करने की जरूरत नहीं.

कैसे काम करता है Gemini Canvas का Presentation फीचर
1. डॉक्यूमेंट या प्रॉम्प्ट से शुरुआत करें: आप किसी रिपोर्ट, मीटिंग नोट्स या रिसर्च फाइल को अपलोड कर सकते हैं. या बस लिखें – “Create a 10-slide presentation on climate change impacts.”
2. Gemini करेगा समझदारी से एनालिसिस: AI आपका कंटेंट पढ़ता है, महत्वपूर्ण हेडिंग्स और पॉइंट्स को पहचानता है और उन्हें स्लाइड्स में बांट देता है.
3. ऑटोमेटिक स्लाइड क्रिएशन: Canvas डिज़ाइन टेम्पलेट्स, फॉर्मेटिंग और ज़रूरी विजुअल्स का इस्तेमाल करके आकर्षक स्लाइड्स तैयार करता है.
4. एडिट और एक्सपोर्ट करें: जब ड्राफ्ट तैयार हो जाए, तो आप स्लाइड्स को एडिट, री-अरेंज या टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं. इसके बाद इसे सीधे Google Slides में एक्सपोर्ट किया जा सकता है ताकि आप शेयर या कोलैबोरेट कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल?
यह फीचर धीरे-धीरे Gemini यूज़र्स के लिए रोलआउट हो रहा है — चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या Workspace. कुछ Gemini Advanced यूज़र्स को यह फीचर पहले ही मिल चुका है, जबकि बाकी को आने वाले हफ्तों में एक्सेस मिलेगा.

क्यों है यह फीचर खास?
किसी भी डॉक्यूमेंट को स्लाइड्स में बदलना एक टाइम-टेकिंग प्रोसेस होता है. छात्रों, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यह एक झंझट भरा काम होता है. लेकिन अब Gemini का Presentation Builder स्ट्रक्चर और डिजाइन अपने आप कर देगा — ताकि आप सिर्फ कंटेंट और प्रेजेंटेशन की स्टोरीलाइन पर ध्यान दे सकें. यह टूल परफेक्ट नहीं है — आपको फाइनल स्लाइड्स में थोड़ा एडिट जरूर करना होगा — लेकिन फिर भी यह प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Google Geminipresentation featureGoogle Slides AI

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश