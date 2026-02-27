Advertisement
trendingNow13124256
Hindi Newsटेकशांति नहीं, सीधा एटम बम चाहिए! कमांडर बने Google Gemini और ChatGPT ने दिखा दिया अपना असली चेहरा, फिर जो हुआ...

शांति नहीं, सीधा एटम बम चाहिए! कमांडर बने Google Gemini और ChatGPT ने दिखा दिया अपना असली चेहरा, फिर जो हुआ...

AI Nuclear War Simulation: एक चौंकाने वाले वॉर गेम सिमुलेशन में Google Gemini और ChatGPT जैसे AI मॉडल्स ने युद्ध की स्थिति में शांति के बजाय परमाणु हमले का रास्ता चुना. ऐसे माहौल में जब कूटनीति फेल रही, तब AI ने सीधे एटम बम का बटन दबाने का फैसला कर लिया. वैज्ञानिकों के अनुसार, मशीनी दिमाग में दया और भावनाओं की कमी भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शांति नहीं, सीधा एटम बम चाहिए! कमांडर बने Google Gemini और ChatGPT ने दिखा दिया अपना असली चेहरा, फिर जो हुआ...

AI Nuclear War Simulation: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अभी तक हम सभी लोग केवल एक काम में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे थे. लेकिन अब एक स्टडी ने सबको चौंका दिया है. इस स्टडी में देखा गया कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के परमाणु हथियारों का कंट्रोल इंसानों के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के हाथों में दे दिया जाए, तो क्या होगा? क्या AI दुनिया में शांति लाएगा या फिर एक बटन दबाकर पूरी इंसानियत को खाक कर देगा? इसी को लेकर हाल ही में हुए एक चौंकाने वाले वॉर गेम सिमुलेशन ने इस डरावनी सच्चाई से पर्दा उठा दिया है. इसने लोगों को बता दिया कि मशीनी दिमाग शांति के बजाय तबाही को ज्यादा पसंद करता है.

जब Google Gemini और ChatGPT बने कमांडर
एक रिसर्च के दौरान दुनिया के सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले AI मॉडल्स Google Gemini, ChatGPT (OpenAI) और Claude (Anthropic) को एक वॉर गेम सिमुलेशन (काल्पनिक युद्ध के मैदान) में उतारा गया. इस सिमुलेशन में इन्हें देशों का लीडर बनाया गया और उनके पास परमाणु हमला करने की पूरी शक्ति दी गई थी. वैज्ञानिकों ने देखना चाहा कि तनाव की स्थिति में ये मशीनी दिमाग क्या फैसला लेते हैं? रिपोर्ट के अनुसार, इसके नतीजे काफी डराने वाले थे. रिसर्चर्स ने पाया कि जब स्थिति तनावपूर्ण हुई, तो लगभग सभी AI मॉडल्स ने शांति से बात करने के बजाय हमले का रास्ता चुना.

यह भी पढ़ें:- बैंक में जमा आपका पैसा कितना सेफ? इस देश में स्कैमर्स ने सरकारी तिजोरी में लगाई सेंध

Add Zee News as a Preferred Source

शांति के लिए मैंने दुश्मन को खत्म करना ही बेहतर समझा- ChatGPT
सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार OpenAI के ChatGPT (GPT-4) में देखा गया. सिमुलेशन के दौरान जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने सीधे परमाणु हमला करने का फैसला कर लिया. जब उससे इसका कारण पूछा गया, तो AI का जवाब और भी डरावना था. उसने कहा कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल क्यों न करूं? मैं दुनिया में शांति चाहता हूं, इसलिए मैंने दुश्मन को खत्म करना ही बेहतर समझा.

Google Gemini और Claude का क्या रहा हाल?
Google के Gemini ने भी कुछ कम, लेकिन आक्रामक रुख ही दिखाया. हालांकि, कुछ मामलों में इसने कूटनीति की कोशिश की, लेकिन दबाव बढ़ने पर यह भी युद्ध की ओर झुक गया. वहीं, Claude AI इन दोनों की तुलना में थोड़ा शांत दिखा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी तरह से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता.

क्यों फेल हो रहे हैं ये स्मार्ट दिमाग?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI मॉडल्स को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, उसमें इंसानी इतिहास के युद्धों और सैन्य रणनीतियों की भरमार है. AI वही सोचता है, जो उसने इंटरनेट और किताबों से सीखा है. उसे दया या इंसानी जान की कीमत का अहसास नहीं है. वह केवल लॉजिक (Logic) पर काम करता है, और युद्ध में उसका लॉजिक कहता है कि दुश्मन को पहले खत्म करो.

क्या अब मशीनों से डरने का वक्त आ गया है?
यह सिमुलेशन उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो सेना और हथियारों के लिए पूरी तरह AI पर निर्भर होने की वकालत कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि भले ही AI कैलकुलेशन में हमसे तेज हो, लेकिन 'परमाणु बटन' पर आखिरी उंगली हमेशा एक इंसान की ही होनी चाहिए. क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, सर्वनाश के लिए नहीं. अगर भविष्य में AI इसी तरह आक्रामक फैसले लेता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब हॉलीवुड की The Terminator जैसी फिल्में हकीकत बन जाएंगी.

यह भी पढ़ें:- ऑफिस में 'बॉस' से भी खतरनाक हुआ AI! आपकी हर हरकत पर बड़ी टेक कंपनियों की नजर...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI Nuclear War SimulationAI Nuclear War TestGoogle GeminiChatGPTClaude AI

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर