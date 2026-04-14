NEET Exam 2026: Google Gemini पर फ्री में उपलब्ध हुए मॉक एग्जाम्स, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

गूगल ने भारत में NEET UG छात्रों के लिए Gemini पर फ्री मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की है, जो बिल्कुल असली एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे. Physics Wallah और Careers360 के सहयोग से तैयार ये टेस्ट स्टूडेंट्स को उनकी गलतियां सुधारने और कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझने में मदद करेंगे.
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Google ने छात्रों के लिए पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब Google Gemini के जरिए भारत के छात्र NEET UG की तैयारी के लिए फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं. इसका मतलब है कि छात्र बिना किसी फीस के एग्जाम जैसा अनुभव ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं.
Google ने इन मॉक टेस्ट्स को तैयार करने के लिए Physics Wallah और Careers360 जैसी एजुकेशन कंपनियों के साथ साझेदारी की है. कंपनी का दावा है कि ये टेस्ट असली NEET UG परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर के काफी करीब होंगे. इससे छात्रों को असली परीक्षा का सही अंदाजा मिल सकेगा.
Google Gemini पहले से ही SAT और JEE Main जैसे एग्जाम्स के लिए फुल-लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर करता है. अब NEET UG को जोड़कर Google ने अपने एजुकेशन टूल्स को और मजबूत बना दिया है. इससे अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मदद मिल रही है.
NEET मॉक टेस्ट देने के लिए छात्रों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस Google Gemini से कहना होगा, “I want to take a NEET mock exam.” इसके बाद Gemini आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देगा, जो असली एग्जाम के फॉर्मेट जैसा होगा. इससे छात्र घर बैठे ही एग्जाम जैसा माहौल महसूस कर सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यह फीचर सिर्फ इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसे अन्य भाषाओं में भी लाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका फायदा उठा सकें.
Google Gemini की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ टेस्ट ही नहीं देता, बल्कि आपकी गलतियों को समझने में भी मदद करता है. छात्र इससे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहां गलती की और किसी भी सवाल को स्टेप-बाय-स्टेप समझ सकते हैं. इससे पढ़ाई और ज्यादा इंटरैक्टिव और आसान हो जाती है.
Google के अनुसार, NEET UG मॉक टेस्ट सभी Gemini यूजर्स के लिए पूरी तरह फ्री हैं. चाहे आपका पर्सनल Google अकाउंट हो या Google Workspace अकाउंट, आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा चुका है.
यह नया फीचर खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो महंगे कोचिंग या टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाते. अब वे AI की मदद से घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं. इससे NEET UG की तैयारी और ज्यादा स्मार्ट और आसान हो सकती है.