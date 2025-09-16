लड़कियों का साड़ी ट्रेंड हुआ पुराना, अब अपने बचपन को गले लगा रहे लोग, जानें कैसे क्रिएट करें ये इमोशनल पल

Google के Gemini Nano Banana AI टूल ने इन दिनों सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है. सोसल मीडिया पर तो इस ट्रेंड की जैसे बाढ़ आ गई है. लड़कियां इस टूल के जरिए रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल में साड़ी एडिटिंग वाली फोटोज क्रिएट कर रही हैं. इंस्टाग्राम पर तो हर दूसरी लड़की इस ट्रेंड को फॉलो करती हुई अपनी फोटोज शेयर कर रही हैं. अभी इस ट्रेंड का बुखार लोगों के सिर से उतरा भी नहीं है कि मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है, जिसे Hug My Younger Self कहा जा रहा है.

बचपन को गले लगा रहे लोग

इस टूल का इस्तेमाल कर यूजर्स एक ऐसी फोटो क्रिएट कर पा रहे हैं जिसमें वह अपने ही बचपन को गले लगाते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इसके लिए यूजर्स को अपनी अभी वाली और एक बचपन वाली फोटो AI टूल पर अपलोड करनी है. इसके बाद AI दोनों फोटोज को जोड़कर आपके लिए एक ऐसी फोटो तैयार करके देगा, जिसमें आप अपने बचपन वाले बच्चे को गले लगाते दिख रहे हैं. यह फोटो लोगों में एक इमोशनल भाव पैदा कर रही है. इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप वाकई अपने बचपन को गले लगा रहे हैं.

कैसे बनानी है Hug My Younger Self फोटोज

हालांकि, अब सवाल ये उठता है कि इस बचपन वाली फोटो को क्रिएट कैसे करना है. लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इसे बनाना भी बिल्कुल उतना ही आसान है, जितनी आसानी से आप अपनी बाकी AI फोटो क्रिएट कर रहे हैं. चलिए इसे बनाने का प्रोसेस जानते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

1. फोटो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Gemini ऐप इंस्टॉल कर लें. या आप इसे ब्राउजर पर साइन-इन भी कर सकते हैं.

2. इसके बाद यूजर्स को अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए एक प्रोसेस करना है.

3. अब एक कस्टम AI प्रॉम्प्ट डालें- ‘Using my current photo and my childhood photo, create a highly realistic and emotionally touching image where my present self is warmly hugging my younger self. Preserve the facial features of both perfectly to reflect true resemblance. Use soft, natural lighting with a golden, warm glow that enhances the emotional atmosphere. Add subtle details like gentle smiles, slight eye contact, and a cozy, heartfelt ambiance that evokes nostalgia, love, and self-connection. Make the background simple and serene to keep the focus on the hug and the emotional bond’

4. इस प्रॉम्प्ट के साथ इमेज को भी सेव कर दीजिए. अब आपकी फोटो अपने बचपन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए तैयार है.

Google Gemini Nano Banana ने कई स्टाइल बना रहे यूजर्स

Google Gemini Nano Banana अपने यूजर्स को कई मजेदार फोटोज एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है. इसके जरिए लोग रेट्रो पोर्ट्रेट, 3D फिगर्स, सिनेमैटिक एडिट्स और विंटेज फोटो स्टाइल्स भी ट्राई कर रहे हैं. इस टूल के जरिए शुरुआत में फ्री यूजर्स को हर दिन 100 फोटोज क्रिएट करने की सुविधा दी जा रही है. वहीं, जिन यूजर्स ने प्रो और अल्ट्रा प्लान खरीदा है वो पहले दिनभर में 1000 से ज्यादा इमेज क्रिएट करवा सकते थे, लेकिन हाल ही में गूगल ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है, जिसके बाद फोटोज बनाने की ये लिमिट सब्सक्रिप्शन और यूजेस पर निर्भर हो गई है.