क्या सेफ हैं आपकी फोटो? IPS ऑफिसर ने किया सतर्क, Google Gemini Nano Banana की सिक्योरिटी पर उठे सवाल
क्या सेफ हैं आपकी फोटो? IPS ऑफिसर ने किया सतर्क, Google Gemini Nano Banana की सिक्योरिटी पर उठे सवाल

Google Gemini Nano Banana AI का ट्रेंड इन दिनों हर दूसरे शख्स के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि, क्या आपका डेटा इस टूल के साथ बिल्कुल सुरक्षित है? IPS ऑफिसर ने उठाए सवाल, जानें क्या बोले एक्सपर्ट्स.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:25 PM IST
Google का पिछले ही दिनों लॉन्च हुआ Gemini Nano Banana AI सिर्फ 2 हफ्तों में ही अब इंटरनेट पर धूम मचाने लगा है. हर शख्स इसे आजमाने के लिए अपनी फोटोज के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. इसके जरिए लड़कियां खूब बॉलीवुड स्टाइल में साड़ी पोर्ट्रेट्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है. खासकर इंस्टाग्राम पर तो जैसे इस Banana AI Saree ट्रेंड का बाढ़ ही आ गई है. हालांकि, इसी के साथ सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

Nano Banana AI बना नया ट्रेंड
इस नए Nano Banana AI का इस्तेमाल कर लोग अपनी फोटोज तो विंटेज बॉलीवुड स्टाइल लुक और 3D फिगरिन्स में बदल रहे हैं. देखते ही देखते लाखों लोगों ने इस ट्रेंड को ट्राई करना शुरू कर दिया है. वहीं, इस ट्रेंड की वजह से Gemini पर भी लाखों यूजर्स की बढ़त हुई है. 

IPS ऑफिसर ने किया सतर्क
Nano Banana AI को लेकर IPS ऑफिसर VC सज्जनार ने लोगों को सतर्क करने हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इंटरनेट की ट्रेंडिंग चीजों से सावधान रहें. पर्सनल जानकारी शेयर करने पर आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं. इस कारण एक क्लिक में हैकर्स के पास आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि किसी भी नकली ऐप या फेक वेबसाइट्स से दूर रहें, क्योंकि एक बार अगर आपका डेटा गया तो वापस नहीं मिल पाएगा.

Google ने रखी ये सेफ्टी
गूगल ने लोगों की सेफ्टी को लेकर कहा है कि Nano Banana AI से जो भी इमेज तैयार की जा रही हैं, उस हर इमेज में एक ट्रांसपेरेंट SyntID वाला वॉटरमार्क और मेटाडाटा टैग्स लगते हैं. ऐसे में ये इमेज AI जनरेटेड कंटेंट के तौर पर पहचान की जा सकती हैं. लेकिन पब्लिक के लिए किसी तरह का कोई डिटेक्शन टूल फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
दूसरी ओर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉटरमार्किंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता. वायर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, Reality Defender के CEO नेब कोलमैन का कहना है कि वॉटरमार्किंग को हटाना बहुत आसान है या इसे नकली भी बनाया जा सकता है. लेकिन US Berkeley के प्रोफेसर हनी फरीद ने कहा कि यह मददगार तो है, लेकिन अकेले यही पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकता.

इस तरह सेफ्टी से करें इस्तेमाल

1. अपनी पर्सनल फोटोज AI टूल पर अपलोड न करें.
2. इमेज का मेटाडाटा यानी लोकेशन टैग को हटा दें.
3. AI फोटो को हर जगह सोशल मीडिया पर शेयर न करें.
4. सोशल मीडिया पर मजबूत प्राइवेसी सेटिंग्स लगाकर रखें.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

;