Google Gemini Nano Banana Pro पर कैसे बनाएं 3D caricature photos? ये 5 प्रॉम्प्ट्स से काम होगा आसान

3D caricature photo kaise banaye: Google का नया मॉडल Gemini Nano Banana Pro, जो प्रॉम्प्ट लिखने पर किसी भी फोटो को 3D स्टाइल में बदल देता है. कई क्रिएटर्स अपने सैंपल और रेडी-टू-यूज़ प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे हैं, जिससे यह प्रोसेस आम यूज़र्स के लिए और आसान हो गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:47 AM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया विज़ुअल ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी सामान्य फोटो को चमकदार, कार्टून जैसी 3D कैरिकेचर फोटो में बदल रहे हैं. इन फोटो में चेहरा थोड़ा बड़ा, हावभाव ज्यादा और पूरी फोटो में एक ग्लॉसी 3D लुक दिखाई देता है. यह ट्रेंड खास तौर पर Instagram और X पर तेजी से फैल रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है Google का नया मॉडल Gemini Nano Banana Pro, जो प्रॉम्प्ट लिखने पर किसी भी फोटो को 3D स्टाइल में बदल देता है. कई क्रिएटर्स अपने सैंपल और रेडी-टू-यूज़ प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे हैं, जिससे यह प्रोसेस आम यूज़र्स के लिए और आसान हो गया है.

यह ट्रेंड कैसे शुरू हुआ?
यह 3D कैरिकेचर स्टाइल तब वायरल होना शुरू हुआ जब कुछ AI क्रिएटर्स ने अपनी एडिट की हुई फोटो ऑनलाइन डालना शुरू किया. AI क्रिएटर @ShreyaYadav_ ने सबसे पहले एक साफ-सुथरा प्रॉम्प्ट और उसके सैंपल आउटपुट शेयर किए. इससे लोगों को समझ आया कि Nano Banana Pro किस तरह सिर को बड़ा, चेहरे के फीचर्स को एक्सप्रेसिव और पूरी फोटो को प्लास्टिक जैसी स्मूद टेक्सचर दे सकता है. इसके बाद कई क्रिएटर्स ने सेलिब्रिटी फोटो भी एडिट करनी शुरू की, जिसमें यह इफेक्ट और ज्यादा ओवर-द-टॉप नजर आया. कुछ अकाउंट जैसे @azed_ai इस ट्रेंड को और आगे ले गए. उन्होंने अलग-अलग लाइटिंग, फनी एक्सप्रेशन, और स्टाइलाइज्ड पोज़ के साथ कैरिकेचर फोटो शेयर कीं, जिससे लोगों ने इसे और ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया.

यह स्टाइल लोगों को क्यों पसंद आ रहा है?
इस 3D लुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत मजेदार और यूनिक लगता है. इसमें हाइपर-रियल फोटो जैसा प्रिसिजन नहीं होता, बल्कि एक अवतार या कार्टून जैसा मजेदार लुक मिलता है. Gemini Nano Banana Pro खास तौर पर स्मूद टेक्सचर, साफ बैकग्राउंड और हाई-कॉंट्रास्ट लाइटिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है. यही वजह है कि यह मॉडल कैरिकेचर स्टाइल की फोटो को और भी शानदार बना देता है. यह फोटो प्रोफाइल पिक्चर, रिएक्शन इमेज, थंबनेल और शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए खूब इस्तेमाल हो रहा है. यूज़र्स इसे आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसलिए यह ट्रेंड इतनी तेजी से फैल रहा है.

अपनी 3D कैरिकेचर फोटो कैसे बनाएं?
Gemini Nano Banana Pro का इस्तेमाल करना काफी आसान है. आपको सिर्फ अपनी कोई फोटो अपलोड करनी होती है और उसके बाद एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना होता है. मॉडल उस प्रॉम्प्ट के आधार पर आपकी फोटो को कार्टून जैसी 3D स्टाइल में बदल देता है. क्रिएटर्स की राय है कि प्रॉम्प्ट में लाइटिंग, बैकग्राउंड और चेहरे की स्टाइल का जिक्र ज़रूर करें, ताकि आउटपुट एक जैसा और क्लीन आए.

5 Working Prompts You Should Try
1. “A highly stylized 3D caricature of [person], with an oversized head, expressive features and smooth polished textures. Minimal background, soft ambient lighting.”
2. “Create a 3D cartoon caricature of [person], emphasising playful exaggeration, glossy materials and rounded proportions. Clean studio lighting and a simple backdrop.”
3.“Render [person] as a 3D caricature figure with bright colors, oversized facial features and subtle reflections. Keep the background minimal.”
4. “Generate a stylized 3D character version of [person], with enlarged proportions, expressive eyes and a polished finish. Soft shadows and neutral lighting.”
5. “Produce a smooth 3D caricature portrait of [person], featuring exaggerated head size, cartoon-like details and clean textures. Simple gradient background.”

