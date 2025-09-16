साड़ी ट्रेंड की फोटो ने दिखाई Nano Banana की खौफनाक सच्चाई, Video देख आपके भी रौंगटे हो जाएंगे खड़े
Google Gemini Nano Banana Saree Trend: गूगल का नैनो बनाना ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है. लेकिन इस सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर किसी के होश उड़ा रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:48 PM IST
Google Gemini Nano Banana Saree Trend: इस दिनों गूगल के Gemini Nano Banana Saree Trend को लेकर खूब धमाल मचा हुआ है. हर दूसरी लड़की रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल में नया लुक ट्राई करती हुई दिख जाती है. वहीं, कई लोग इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने बचपन को भी गले लगा रहे हैं. हालांकि, इसी के साथ इन तस्वीरों की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. अगर आपने भी इस नए AI टूल का इस्तेमाल किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि इसके आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी लीक होने लगी है. ऐसा हम हाल ही में सामने आए एक मामले को देखते हुए कह रहे हैं.

Instagram यूजर का भयानक अनुभव
दरअसल, हाल ही में एक Instagram यूजर झलक भावनानी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने Google Gemini Nano Banana AI टूल से क्रिएट की गई अपनी फोटो का एक्सपीरियंस शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Gemini पर मैंने अपनी फोटो अपलोड की और यहां मुझे कुछ अजीब मिला.'

भारत में दिखा OTT का दम, बदल रही एंटरटेनमेंट की तस्वीर... ताजा आंकड़ों ने किया हैरान

AI की खौफनाक सच

झलक ने इस वीडियो में बताया कि उन्होंने भी Gemini Nano Banana का इस्तेमाल कर अपनी फोटो क्रिएट कराई और बाकी लोगों की इस टूल ने उनकी भी खूबसूरत फोटो बनाकर दे दी. झलक को पहले तो फोटो बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. दरअसल, झलक ने जो फोटो Gemini को दी थी उसमें उन्होंने फुल स्वील्स के कपड़े पहने थे, लेकिन AI ने उन्हें जो फोटो बनाकर दी उसमें उनका ब्लाउज स्लीवलेस था और चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें उनके हाथ का तिल भी दिख रहा था.

'Gen-Z' ने इस्तेमाल किया ChatGPT तो बदल जाएगा इसका रूप, Open AI का बड़ा ऐलान

अब उठने लगे ऐसे सवाल
अब इसमें डराने वाली बात यह है कि जब झलक ने अपना तिल AI को दिखाया ही नहीं तो उसे कैसे पता चला कि उनके हाथ पर कहीं कोई तिल भी है? ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. जैसे- क्या AI लंबे वक्त से हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है? इसके बाद झलक ने सभी सोशल मीडिया यूजर्स को चेतावनी दी है कि किसी भी AI टूल का बहुत सोच-समझकर ही इस्तेमाल करें.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

;