साड़ी ट्रेंड की फोटो ने दिखाई Nano Banana की खौफनाक सच्चाई, Video देख आपके भी रौंगटे हो जाएंगे खड़े

Google Gemini Nano Banana Saree Trend: इस दिनों गूगल के Gemini Nano Banana Saree Trend को लेकर खूब धमाल मचा हुआ है. हर दूसरी लड़की रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल में नया लुक ट्राई करती हुई दिख जाती है. वहीं, कई लोग इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने बचपन को भी गले लगा रहे हैं. हालांकि, इसी के साथ इन तस्वीरों की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. अगर आपने भी इस नए AI टूल का इस्तेमाल किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि इसके आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी लीक होने लगी है. ऐसा हम हाल ही में सामने आए एक मामले को देखते हुए कह रहे हैं.

Instagram यूजर का भयानक अनुभव

दरअसल, हाल ही में एक Instagram यूजर झलक भावनानी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने Google Gemini Nano Banana AI टूल से क्रिएट की गई अपनी फोटो का एक्सपीरियंस शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Gemini पर मैंने अपनी फोटो अपलोड की और यहां मुझे कुछ अजीब मिला.'

AI की खौफनाक सच

झलक ने इस वीडियो में बताया कि उन्होंने भी Gemini Nano Banana का इस्तेमाल कर अपनी फोटो क्रिएट कराई और बाकी लोगों की इस टूल ने उनकी भी खूबसूरत फोटो बनाकर दे दी. झलक को पहले तो फोटो बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. दरअसल, झलक ने जो फोटो Gemini को दी थी उसमें उन्होंने फुल स्वील्स के कपड़े पहने थे, लेकिन AI ने उन्हें जो फोटो बनाकर दी उसमें उनका ब्लाउज स्लीवलेस था और चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें उनके हाथ का तिल भी दिख रहा था.

अब उठने लगे ऐसे सवाल

अब इसमें डराने वाली बात यह है कि जब झलक ने अपना तिल AI को दिखाया ही नहीं तो उसे कैसे पता चला कि उनके हाथ पर कहीं कोई तिल भी है? ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. जैसे- क्या AI लंबे वक्त से हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है? इसके बाद झलक ने सभी सोशल मीडिया यूजर्स को चेतावनी दी है कि किसी भी AI टूल का बहुत सोच-समझकर ही इस्तेमाल करें.