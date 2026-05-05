अब सबको फ्री मिलेगा Google Gemini का ये 'प्रीमियम' टूल, बदल जाएगा काम करने का तरीका; ऐसे करें इस्तेमाल

Google ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम फीचर को अब पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है. यह फीचर “नोटबुक्स” के नाम से जाना जाता है, जो पहले सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित था. अब इसे मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे यूजर्स अपने काम, चैट और रिसर्च को एक ही जगह पर व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं.

क्या है Gemini Notebooks फीचर

Gemini Notebooks एक तरह का प्रोजेक्ट-बेस्ड ऑर्गनाइजेशन टूल है, जो आपको अपने सभी काम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखने में मदद करता है. पहले जहां आपकी चैट्स अलग-अलग थ्रेड्स में बिखरी रहती थीं, अब आप उनसे जुड़ी सभी बातचीत, फाइल्स और डॉक्युमेंट्स को एक ही नोटबुक में जोड़ सकते हैं. यह फीचर NotebookLM के साथ इंटीग्रेशन पर आधारित है, जहां AI आपके द्वारा दिए गए रिसर्च मैटेरियल के साथ इंटरैक्ट कर सकता है. इसका मतलब है कि आप सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने डेटा के साथ गहराई से काम कर सकते हैं.

मोबाइल पर भी मिलेगा पूरा एक्सपीरियंस

पहले यह फीचर सिर्फ वेब वर्जन तक सीमित था, लेकिन अब इसे स्मार्टफोन पर भी रोलआउट कर दिया गया है. अगर आपने पहले वेब पर कोई नोटबुक बनाई है, तो वह अपने आप मोबाइल ऐप में सिंक हो जाएगी. इससे आप बिना प्लेटफॉर्म बदले अपना काम जारी रख सकते हैं. इसके अलावा, अब आप नई चैट्स को सीधे नोटबुक में सेव कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा एक “नॉलेज हब” की तरह तैयार हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स को कैसे मिलेगा फायदा

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा है बेहतर ऑर्गनाइजेशन और कंटेक्स्ट मैनेजमेंट. मान लीजिए आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कोई गैजेट खरीदने से पहले रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी सारी जानकारी—जैसे सवाल, जवाब, नोट्स और डॉक्युमेंट्स- एक ही जगह पर सेव कर सकते हैं. इससे बार-बार अलग-अलग चैट्स में जाने की जरूरत खत्म हो जाती है और AI भी ज्यादा सटीक जवाब दे पाता है, क्योंकि उसे पूरा कंटेक्स्ट मिल जाता है. यानी अब Gemini सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट बन जाता है जो आपकी पूरी जानकारी को समझकर काम करता है.

फ्री यूजर्स के लिए लिमिट क्या है

हालांकि यह फीचर अब फ्री में उपलब्ध है, लेकिन कुछ लिमिट्स भी रखी गई हैं. फ्री यूजर्स एक नोटबुक में अधिकतम 50 सोर्स जोड़ सकते हैं. वहीं, पेड प्लान लेने वाले यूजर्स को इससे ज्यादा सोर्स जोड़ने की सुविधा मिलती है. फिर भी, इस फीचर का फ्री में मिलना AI टूल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

कब और कहां मिलेगा यह फीचर

Gemini Notebooks फीचर को अब ग्लोबली रोलआउट किया जा रहा है और ज्यादातर यूजर्स को यह अपडेट मिल चुका है. हालांकि, यूरोप के कुछ हिस्सों में यह फीचर थोड़ी देरी से पहुंच सकता है.