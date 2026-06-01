Reels बनाने वालों की टेंशन खत्म! अब बोलकर कर सकेंगे वीडियो एडिटिंग, Google ने लॉन्च कर दिया नया टूल, जानिए प्रोसेस

How to use Gemini Omni: डिजिटल दुनिया में अगर अगर आप भी रील्स या यूट्यूब शॉट्स बनाने के शौकीन हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते हैं? तो अब गूगल ने आपकी इस समस्या को दू कर दिया है. गूगल ने भारत में अपना सबसे एडवांस और AI टूल Gemini Omni लॉन्च कर दिया है. गूगल के इस एडिटिंग टूल की सबसे खास बात यह है कि अब आपको अपनी वीडियो क्लिप्स को ट्रिम करने, इफेक्ट्स डालने या बैकग्राउंड बदलने के लिए किसी भारी-भरकम वीडियो एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस आप इस टूल को एक टेक्स्ट मेसेज यानी प्रॉम्प्ट देकर बातचीत करते हुए चुटकियों में प्रोफेशनल अंदाज में अपना वीडियो एडिट कर सकेंगे. आइए जानते हैं गूगल का यह नया टूल कैसे काम करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं...

गूगल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. यह फीचर जेमिनी ऐप और इसके वेब प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध करा दिया गया है.

Google I/O 2026 में हुई थी पहली झलक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने हाल ही में हुए अपने सालाना इवेंट Google I/O 2026 में Gemini Omni को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था. कंपनी ने इस टूल को लेकर कही थी कि यह मॉडल इमेज, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को एक साथ प्रोसेस करने की ताकत रखता है और बहुत ही नेचुरल दिखने वाले वीडियो आउटपुट जनरेट करता है.

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Gemini Omni से वीडियो कैसे एडिट करें?

गूगल के अनुसार इस टूल का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और यह काम बस 4 स्टेप्स में हो जाता है.

स्टेप 1

अपने फोन या क्लाउड स्टोरेज से कोई भी वीडियो अपलोड करें.

स्टेप 2

अब जेमिन ऐप या वेबसाइट पर जाएं और जेमिनी को Text Prompt दें, जो आप वीडियो में एडिट या इफेक्ट्स चाहते हैं.

स्टेप 3

जेमिनी ओम्नी आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और वीडियो में वो एडिट कर देगा.

स्टेप 4

एडिट हुए वीडियो का प्रिव्यू देखें और फाइनल फाइल को सेव कर लें.

अभी सिर्फ इतने सेकेंड का वीडियो कर सकेंगे एडिट

अभी यह टूल शुरू हुआ है, इसलिए शुरुआती दौर में कुछ पाबंदियां भी हैं. फिलहाल यूजर्स इसके जरिए मात्र 10 सेकंड तक के ही वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो भी शामिल होगा. गूगल का कहना है कि आने वाले समय में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया जाएगा.

एआई वीडियो से सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए Gemini Omni से बनने वाले सभी वीडियोज पर गूगल का SynthID वॉटरमार्क लगा होगा, जिससे यह पहचान हो सकेगी कि वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.

किसे मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल अभी यह फीचर Paid Google AI सब्सक्राइबर्स जैसे Google AI Plus, Pro या Ultra प्लान वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है. भारत में ऐसे कई टेलीकॉम कंपनियों के रीचार्ज उपलब्ध हैं, जिनमें आपको गूगल जेमिनी का सब्सक्रपिशन फ्री में पा सकते हैं. इस तरह आप फ्री में ही गूगल के इस टूल से वीडियो एडिट कर सकते हैं.

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कहां मिलेगा यह टूल

अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, तो यह आपको Gemini ऐप या वेब प्लेटफॉर्म पर साइड नेविगेशन में Videos का आप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने पर आपको + मेनू दिखाई देगा. इसके साथ ही इसे Google Flow और YouTube Shorts पर भी लाया जा रहा है.

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