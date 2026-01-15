सावधान! आपकी हर प्राइवेट इमेज और ईमेल खंगालेगा Google का AI, हर राज होगा 'बेपर्दा', नया अपडेट बढ़ाएगा मुश्किलें?

Google Gemini New Update: क्या आप जानते हैं कि आपकी गैलरी में छिपी एक पुरानी फोटो या सालों पुराना कोई ईमेल अब आपकी बड़ी कमजोरी बन सकती है? Google ने अपने AI चैटबॉट Gemini को अब तक की सबसे बड़ी ताकत दे दी है आपके प्राइवेट डिजिटल जिंदगी में ताक झाक करने की. दरअसल Google ने अपने AI चैटबॉट Gemini को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है. नए अपडेट से अब Gemini आपकी गूगल ऐप्स जैसे Gmail और Google Photos का एक्सेस लेकर आपको और भी सटीक और पर्सनलाइज्ड जवाब देगा. Google इस नए अपडेट के तहत चैटबॉट को यूजर्स के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह उपयोगी बनाना है.

लेकिन गूगल के इसी नए अपडेट को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं. टेक जगत के जानकारों का मानना है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. जानकारों का कहना है कि पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस के नाम पर अब गूगल का AI आपके Google Photos और Gmail को एक-एक कर खंगालेगा. आपकी गाड़ी के नंबर से लेकर आपके घर के पते और यहां तक कि आपके पुराने रिश्तों की उन तस्वीरों को भी जिन्हें आप शायद भूलना चाहते थे अब सब कुछ Gemini की नजर में होगी. प्राइवेसी के नाम पर यह अपडेट यूजर्स की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

Google के नए अपडेट से Gemini आपके Google से कनेक्टेड ऐप्स से जानकारी लेगा और आपके सवालों का और सटीक जवाब देगा. उदाहरण के लिए समझते हैं जैसे- अगर आप अपनी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर या टायर का साइज भूल गए हैं तो और उसकी तस्वीर आपके फोन में क्लिक है तो आप बस Gemini से पूछ सकते हैं. जेमिनी आपकी हजारों पुरानी तस्वीरों या ईमेल को स्कैन करके तुरंत सही जानकारी आपके सामने रख देगा.

सिर्फ यही नहीं Google का यह फीचर इतना एडवांस है कि आपकी पुरानी ट्रिप और पसंद-नापसंद को समझकर आपके लिए फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकता है.

रिश्तों के मामले में Gemini खा सकता है धोखा

Google ने इस बात को खुद ही स्वीकार किया है कि यह AI अभी भी इंसानी रिश्तों और फीलिंगस को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है. अगर आपका किसी के साथ पुराने समय में अच्छा रिलेशन था और अब नहीं है और आपके गूगल फोटोज में अभी भी पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं तो AI डेटा के पैटर्न को देखकर गलत धारणाएं बना सकता है. कुछ इसी तरह अगर आप किसी के साथ मैज देखने चले जाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं तो Gemini आपको उस खेल का शौकीन मान सकता है. हालांकि इस फीचर को लेकर Google गूगल का कहना है कि आप-मुझे यह पसंद नहीं है कहकर AI में बदलाव कर सकते हैं.

प्राइवेसी का क्या होगा?

इस नए अपडेट से प्राइवेसी को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं. जिसको लेकर Google का कहना है कि Gemini आपके डेटा या तस्वीरों पर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं लेगा. वह सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें रेफर करेगा. सरल शब्दों में कहें तो, AI आपकी गाड़ी का नंबर याद नहीं करेगा. Google इसके साथ ही यह भी बताएगा कि आपकी कौन सी जानकारी किस ऐप से उठाई गई है.

किसे मिलेगा यह अपडेट?

अभी यह फीचर अमेरिका में Google AI Pro और AI Ultra यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है. यूजर्स Gemini की सेटिंग्स में जाकर Personal Intelligence ऑप्शन के जरिए इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक इस ऐप्स को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. Google बहुत ही जल्द भारत समेत दूसरे देशों में भी यह नया अपडेट जारी करने की तैयारी में है.

