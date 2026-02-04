क्या आप भी AI को बताते हैं अपने 'राज'? Google की इस चेतावनी को इग्नोर करना पड़ेगा बहुत भारी!

Google Gemini Privacy: इंटरनेट की दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. मन में कोई भी सवाल खटकता है कि तुरंत एआई से जवाब मिल जाता है. Google के Gemini जैसे स्मार्ट एआई असिस्टेंट्स का इस्तेमाल हम ऑफिस के काम से लेकर अपनी लाइफ से जुड़े सवालों तक करते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों को प्राइवेसी को लेकर डर सताता रहता है. प्राइवेसी के खतरे से बचने के लिए कुछ यूजर अपने जेमिनी अकाउंट को लॉग-ऑउट कर देते हैं.लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप गूगल अकाउंट से Sign-out कर देते हैं तब भी आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ नहीं रहती है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब.

हाल ही में गूगल ने यह साफ किया है कि जेमिनी का इस्तेमाल करते समय डेटा हैंडलिंग की प्रक्रिया काफी कठिन है. अगर आपको लगता है कि लॉग-आउट करने के बाद Google आपको ट्रैक नहीं कर रहा तो आप गलत भी हो सकते हैं.

साइन-आउट होने पर भी क्या-क्या रिकॉर्ड करता है गूगल?

Google के अनुसार भले ही आप अपने अकाउंट में लॉग-इन हो या न किए हों, लेकिन आपके डिवाइस, ब्राउजर और ऐप के जरिए जेमिनी कई तरह की जानकारी जुटा लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपके IP एड्रेस और डिवाइस की जानकारी से आपकी लोकेशन.

जेमिनी जो भी टेक्स्ट, कोड, इमेज या ऑडियो जेनरेट करता है उसका रिकॉर्ड.

आपकी कुकीज और स्क्रीन कैप्चर जैसी डिटेल्स.

अगर आप जेमिनी की पेड सर्विस ले रहे हैं तो उससे जुड़ी डिटेल्स.

इंसान पढ़ते हैं आपकी चैट!

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे हैरानी वाली बात यह है कि Google के ह्यूमन रिव्यूअर्स आपके द्वारा पूछे गए सवालों और जेमिनी के जवाबों का भी रिव्यू करते हैं. Google अपनी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए ऐसा करता है. इसीलिए Google ने साफ चेतावनी दी है कि जेमिनी के साथ कभी भी ऐसी प्राइवेसी शेयर न करें जिसे आप किसी अजनबी को नहीं दिखाना चाहते.

खुद को कैसे रखें सेफ?

अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता में हैं तो ये कदम उठाएं.

Gemini Apps Activity पर जाकर अपनी पुरानी चैट और एक्टिविटी डिलीट कर दें.

ये भी पढे़ंः कॉलेज में पढ़ाई करते-करते होगी करोड़ों की कमाई! Netflix और Google खुद देने आएंगे जॉब

Auto-delete पीरियड को सेट करें जिससे डेटा अपने आप डिटील हो जाए.

Apps Settings में जाकर देखें कि जेमिनी को किन-किन ऐप्स का एक्सेस मिला हुआ है.

गूगल को अपना डेटा AI सुधारने के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सेटिंग्स बदलें.

ये भी पढे़ंः इंसानों की एंट्री मना है! 30,000 AI एजेंट्स ने बनाया अपना सीक्रेट 'Facebook'