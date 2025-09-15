लोग बनाते रह गए Nano Banana Ai इमेज, Gemini की हो गई बल्ले-बल्ले, मिल गया ये बड़ा फायदा
Google के Gemini AI ने इन दिनों काफी हंगामा मचाया हुआ है. इस चैटबॉट को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज दिख रहा है. ऐसे में एक नया आंकड़ा सामने आया है, जो लोगों को हैरान कर रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:05 PM IST
Google के Gemini AI चैटबॉट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है. लोग अलग-अलग स्टाइल में इस टूल के जरिए अपनी फोटोज बनवा रहे हैं. जहां एक ओर लोगों को इस काम में बहुत मचा आ रहा है वहीं, लोगों के इस शौक का पूरा फायदा Gemini AI को होता दिख रहा है. इस समय यह चैटबॉट ऐप स्टोर चार्ट्स पर नंबर-1 पर पहुंच चुका है. इसका क्रेडिट Nano Banana Ai इमेज को देना गलत नहीं होगा.

iPhone-Android के App Store में टॉप पर
हाल ही में शुरू हुए इस इमेज एटिडिंग ट्रेंड की वजह से Gemini AI अचानल ट्रेंड में आ गया. इस दौरान एक के बाद एक लाखों नए यूजर्स इस चैटबॉट के साथ जुड़े हैं. भारत में Gemini AI को इन दिनों बेहद पसंद किया जा रहा है और यह जबरदस्त चर्चा में आ गया है. इसी का नतीजा है कि यह ऐप अब iPhone और Android दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के App Store में टॉप पर आ गया है. इसकी पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह Nano Banana Ai ट्रेंड को माना जा रहा है.

अमेरिका के iPhone यूजर्स के लिए फ्री
9to5Google की रिपोर्ट की माने तो iPhone यूजर्स के लिए अमेरिका के ऐप स्टोर में भी यह ऐप फ्री कैटेगरी में टॉप पर दिखने लगा है. वहीं, यूके और कनाडा में यह दूसरे पायदान पर ट्रेंड कर रहा है. ऐप का इतनी तेजी से ट्रेंड में आना अब कई लोगों को हैरान भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है यह कोई बड़ी बात भी नहीं लगती.

iPhone 17 के बाद भी नहीं रुका Apple, इन डिवाइसेज के साथ आ रहा नया iPhone

Gemini ने छीनी ChatGPT की गद्दी
Gemini ने अपनी इस नई सफलता के लिए ChatGPT को भी पछाड़ दिया है, जो लंबे वक्त से ग्लोबल ऐप स्टार चार्ट में नंबर 1 के पायदान पर कब्जा जमाए बैठा था. बता दें कि इससे पहले ChatGPT भी अपने इमेज-जनरेशन फीचर Ghibli AI की वजह से ट्रेंड में आ गया था.

पहले किया TikTok पर बैन की धमकी का ड्रामा, अमेरिका ने अब चुपचाप की चीन से बड़ी डील!

क्यों Gemini हो रहा ट्रेंड
हालांकि, अगर यह सोचे कि अचानक कैसे Gemini AI इतनी तेजी से ऊपर आ गया तो इसका जवाब भी Nano Banana ही है, जो लोगों को इतना पसंद आया कि ये तेजी से वायरल होने लगा. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 2 हफ्तों में ही में इस नए ट्रेंड के कारण Gemini को लगभग 2.3 करोड़ नए यूजर्स मिल गए हैं, जबकि केवल 2 हफ्तों की लॉन्चिंग में ही इस AI मॉडल के जरिए 50 करोड़ से भी ज्यादा इमेज एडिट कर ली गई हैं.

