/ChatGPT और Google Gemini दोनों ने पार किया 1 अरब का आंकड़ा! जानिए कौन सा AI निकाल रहा है आगे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. दुनिया के दो सबसे बड़े एआई दिग्गजों OpenAI के ChatGPT और Google के Gemini दोनों ने 1 बिलियन यानी 100 करोड़ यूजर्स का माइलस्टोन पार कर लिया है. जहां ChatGPT ने लंबे समय तक एआई मार्केट पर एकछत्र राज किया है, वहीं गूगल का Gemini अब बेहद आक्रामक रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और किस एआई का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है. आइए समझते हैं इस 1 अरब यूजर्स वाली महाजंग की पूरी इनसाइड स्टोरी.
ओपनएआई के ChatGPT और गूगल के Gemini दोनों ने 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है. हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आधिकारिक ऐलान किया कि Gemini ने 1 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. सुंदर पिचाई ने इसे गूगल के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट करार दिया है.
यह खबर OpenAI द्वारा ChatGPT के 1 बिलियन यूजर्स पार करने के दावे के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आई. हालांकि दोनों कंपनियां अपने यूजर्स की संख्या को थोड़े अलग-अलग तरीकों से नापती हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि एआई असिस्टेंट अब आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं.
अगर आंकड़ों और ग्रोथ रेट को ध्यान से देखा जाए तो Gemini की रफ्तार बेहद हैरान करने वाली है. इस साल फरवरी में Gemini के पास लगभग 750 मिलियन यूजर्स थे जो जुलाई के अंत तक बढ़कर 950 मिलियन हो गए और फिर कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 1 बिलियन के पार निकल गया.
दूसरी तरफ OpenAI ने फरवरी में ChatGPT के 900 मिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स की रिपोर्ट दी थी. इसके बाद उन्होंने 1 बिलियन मंथली यूजर्स का आंकड़ा पार करने का दावा किया, लेकिन हालिया महीनों के सटीक आंकड़े शेयर नहीं किए. हालांकि कुल पहुंच और ऑडियंस के मामले में अभी भी ChatGPT थोड़ा आगे है, लेकिन ग्रोथ स्पीड के मामले में Gemini बहुत तेजी से दूरी कम कर रहा है.
Gemini की इस ताबड़तोड़ सफलता का सबसे बड़ा कारण गूगल का विशाल इकोसिस्टम है. गूगल ने Gemini को सीधे Android ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी तमाम ऐप्स व सर्विसेज के अंदर गहराई से जोड़ दिया है.
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो लोग खुद से कोई एआई चैटबॉट तलाश नहीं भी कर रहे हैं, वे भी अपने फोन या गूगल सर्च का इस्तेमाल करते-करते Gemini के यूजर बन जाते हैं. यही इन-बिल्ट एडवांटेज Gemini को रॉकेट जैसी स्पीड दे रहा है.
गूगल ने एक और बेहद दिलचस्प आंकड़े का खुलासा किया है. गूगल के मुताबिक जेमिनी के पास अकेले iPhone पर 100 मिलियन (10 करोड़) से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि iOS पर तगड़ी मौजूदगी के बावजूद Gemini की असली ताकत उसके एंड्रॉइड यूजर्स से आ रही है.
दूसरी ओर OpenAI भी अब केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहना चाहता. OpenAI अब अपने खुद के एआई-स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस बनाने पर गंभीरता से काम कर रहा है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ChatGPT सिर्फ आपके फोन या कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई नए स्मार्ट गैजेट्स में दिखेगा.
अब एआई की यह रेस सिर्फ ChatGPT के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही है. बीते एक साल में बाजार में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है. गूगल के Gemini के आक्रामक दांव के अलावा Anthropic का Claude, OpenAI का Codex और चीन की कई ताकतवर एआई कंपनियों ने मार्केट को पूरी तरह बदल दिया है.
ChatGPT भले ही आज एआई की पहचान बन चुका है, लेकिन उसकी शुरुआती बढ़त अब उतनी सुरक्षित नहीं दिखती जितनी पहले लगा करती थी.
1 अरब यूजर्स का बेंचमार्क पार करने के बाद अब एआई कंपनियों की रणनीति पूरी तरह बदल रही है. अब जंग सिर्फ नए यूजर्स को जोड़ने की नहीं है, बल्कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर रोककर रखने (Retention) की है.
कंपनियां अब नए-नए एआई फीचर्स पेश करने और इन अरबों फ्री यूजर्स को पेड सब्सक्राइबर्स में बदलकर एक मजबूत बिजनेस मॉडल बनाने पर ध्यान दे रही हैं. जो कंपनी बेहतर सटीकता, स्पीड और रियल-टाइम यूटिलिटी देगी, वही इस 1 अरब वाली रेस की असली विजेता बनेगी.