Google को मिली हैकर्स की खुली धमकी, इन दो कर्मचारियों के पड़े पीछे, बोले नौकरी से निकालो वरना...
Google और इसके यूजर्स इस समय काफी मुश्किल में दिख रहे हैं. अब खबर आई है कि गूगल को हाल ही हैकर्स ने धमकी देते हुए एक अजीब ही डिमांड रख दी है.

Sep 02, 2025, 11:21 PM IST
Google पर इस वक्त हैकर्स की बुरी नजर पड़ी हुई है. लगातार स्कैमर्स इस दिग्गज टेक कंपनी पर निशाना साध रहे हैं. अब खबर आ रही है कि गूगल को हाल ही में हैकर्स ने धमकी दी है. बताया जा रहा है कि स्कैटर्ड लैप्स हंटर्स नाम के हैकर्स के इस ग्रुप ने गूगल को धमकी देते हुए कहा है कि वह दो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे, साथ ही नेटवर्क्स की जांच करने की मांग भी की है. हैकर्स का कहना है कि अगर कंपनी उनकी बात नहीं मानती तो वह लाखों यूजर्स के पासवर्ड और डेटा समेत पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन लीक कर देंगे. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और हैकर्स किन लोगों को निकालने के लिए गूगल पर दबाव बना रहे हैं. इसके अलावा यूजर्स को किस तरह खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है.

टेलीग्राम के जरिए दी गई धमकी
न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स ने हाल ही में टेलीग्राम पर एक पोस्ट करके Google को धमकी दी और अपनी मांगे पूरी करने के लिए दवाब बनाया है. हैकर्स ने कंपनी के सामने दो मांगें रखी हैं- पहली कि Google अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस टीम से नेटवर्क की जांच बंद करवा दे. दूसरी मांग है कि कंपनी अपने दो कर्मचारियों, ऑस्टिन लार्सन और चार्ल्स कार्मकल को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दे. हैकर्स ने कहा है कि अगर Google ने उनकी बात नहीं मानी तो वे लाखों लोगों की पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर लीक कर देंगे. इसमें यूजर्स का पर्सनल डेटा, पासवर्ड और कई फाइल्स भी शामिल हैं.

Google पर बनाया जा रहा दबाव
'स्कैटर्ड लैप्स हंटर्स' नाम के हैकर्स की इस टीम में तीन अलग-अलग ग्रुप शामिल हैं. पहला स्कैटर्ड स्पाइडर, दूसरा लैप्स और शाइनीहंटर्स. ये तीनों ग्रुप इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों पर निशाना साध चुके हैं. अब ये लोग Google पर दबाव बनाकर कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल Google की ओर से इन मांगों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. इसके अलावा अभी यह भी साफ नहीं हो पाया कि हैकर्स के पास लीक करने के लिए यूजर्स का कौन सा पर्सनल डेटा है और डेटा है भी या सिर्फ कंपनी को डराने के लिए खोखली धमकियां ही दी जा रही हैं.

यूजर्स रहे सावधान
अगर आप भी Gmail या Google Cloud का इस्तेमाल करते हैं तो फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है. Google ने बताया कि हैकर्स सीधे आपके अकाउंट में नहीं घुस पाए हैं और उनके पास आपका पासवर्ड या पर्सनल डेटा नहीं है. लेकिन एक बात की चिंता यह है कि अब हैकर्स चालाकी से फर्जी ईमेल और कॉल्स भेज रहे हैं जो दिखने में Google के असली मेल जैसे ही लगते हैं. इनका मकसद आपको धोखा देकर आपकी जानकारी चुराना है. इसलिए यूजर्स इस वक्त किसी भी कॉल्स या मेल्स को लेकर पूरी सावधानी बरतें.

;