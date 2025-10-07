Advertisement
Google दे रहा है ₹25,00,000 का इनाम! बस करना होगा ये काम, हाथ से न जाने दें मौका

Google Reward Program: अगर आप भी ज्यादा पैसा कमाने का मौका तलाश रहे हैं तो गूगल का यह ऑफर आपके लिए है. Google ने कमी खोजने वालों के लिए बड़ा इनाम घोषित किया है. कंपनी अपने नए प्रोग्राम के तहत AI बग खोजने वाले लोगों को ₹25 लाख तक का इनाम दे रही है. आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:53 PM IST
Google Reward Program: अगर आप भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिग्गज टेक कंपनी Google  $30,000 यानी लगभग 25 लाख रुपये कमाने का मौका दे रही है. गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत अगर कोई भी एक्सपर्ट्स या कोई भी गूगल के AI में कोई कमी खोजता है तो इनाम के रूप में लगभग 25 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.

क्यों शुरू हुआ यह नया प्रोग्राम?
गूगल का यह नया कदम काफी समय से चल रहे उसके प्रोग्राम'Vulnerability Reward Program' का ही नया रूप है. लेकिन इस बार फोकस AI की ओर किया गया है. कंपनी के मुताबिक AI में सेफ्टी बग्स काफी अलग होते हैं. गूगल ऐसी समस्याओं को जानना चाहता है जिससे AI को और एडवांस बनाया जा सके. उदाहरण के लिए अगर AI गलती से प्राइेट डेटा लीक कर दे या गलत कमांड रन कर दे या फिर हमलावरों को कनेक्टेड डिवाइस को कंट्रोल करने दे तो इससे बड़ा खतरा हो सकता है.

AI में किस तरह की खोजना है? 
गूगल ने साफ कर दिया है कि उसे इस तरह की कमियों की तलाश हैं;

हाई-रिस्क एक्सप्लॉइट्स 
जैसे कि कोई हमलावर गूगल होम को धोखा देकर स्मार्ट डोर (Smart Door) अनलॉक करवा ले या फिर कोई छिपी हुई कमांड का इस्तेमाल करके जीमेल से किसी के ईमेल की जानकारी लेकर उसे किसी थर्ड पार्टी को भेज दे. गूगल चाहता है कि ऐसे गंभीर खतरों को असली दुनिया में इस्तेमाल होने से पहले ही खोज लिया जाए.

क्या नहीं माना जाएगा AI बग?
कंपनी ने एक बात और साफ कर दी है कि सिर्फ Gemini या फिर किसी दूसरे AI मॉडल से गलत जानकारी निकलवाना एक बग नहीं माना जाएगा. साथ ही AI द्वारा दिए गए आपत्तिजनक जानकारी, जैसे कि नफरत फैलाने वाली बातें या कॉपीराइट वाली जानकारी को भी बग बाउंटी के तहत नहीं गिना जाएगा. ऐसी समस्याओं को सीधे प्रोडक्ट के फीडबैक टूल का इस्तेमाल करके रिपोर्ट करना होगा, जिससे AI सेफ्टी टीमें मॉडल को बेहतर बना सकें.

कितनी हो सकती है आपकी कमाई?

सबसे बड़ा इनाम
$20,000 यानी लगभग ₹16.5 लाख तक का इनाम उन खामियों के लिए रखा गया है जो गूगल के मुख्य उत्पादों जैसे Search, Gemini ऐप्स, Gmail, और Drive में पाई जाएंगी.

वहीं अगर आपकी रिपोर्ट ज्यादा बेहतर होगी तो यह इनाम $30,000 (लगभग 25 लाख) तक जा सकता है.

छोटे इनाम – दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे NotebookLM या AI असिस्टेंट Jules में पाई गई कमियों के लिए भी इनाम दिए जाएंगे.

गूगल ने बताया कि इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही पिछले दो सालों में रिसर्चर्स ने AI से जुड़े खतरों को सामने लाकर $430,000 यानी करीब ₹3.6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

