कोहली ने तो Google का सिस्टम भी 'हैंग' कर दिया! शतक लगते ही सर्च बार में दिखा कुछ ऐसा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ

विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी करते हुए यादगार शतक लगाया. यह मुकाबला उनके लिए खास था, क्योंकि 15 साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में और 12 साल बाद दिल्ली के लिए 50 ओवर का मैच खेला. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:26 AM IST
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर तारीफ हो रही है और इसमें Google India भी पीछे नहीं रहा. दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन Google ने विराट कोहली से जुड़ा एक फैन पोस्ट शेयर किया, जिसने उनके जबरदस्त क्रेज को दिखा दिया. दरअसल, विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी करते हुए यादगार शतक लगाया. यह मुकाबला उनके लिए खास था, क्योंकि 15 साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में और 12 साल बाद दिल्ली के लिए 50 ओवर का मैच खेला. इस पारी के साथ ही विराट ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 जीतने के अपने मिशन की तैयारी को भी मजबूत संकेत दे दिया.

101 गेंदों में 131 रन, वही पुराना विराट अंदाज
इस मैच में विराट कोहली ने 101 गेंदों में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे, जबकि स्ट्राइक रेट 129 से भी ज्यादा रहा. इस शतक में वही ट्रेडमार्क कवर ड्राइव्स, शानदार सीधे शॉट्स और गैप में गेंद निकालने की उनकी लगभग बेदाग कला साफ दिखाई दी. विकेटों के बीच उनकी फुर्ती भी पहले जैसी ही नजर आई, जिसने फैंस को एक बार फिर पुराने विराट की याद दिला दी.

Google India का मजेदार रिएक्शन
विराट कोहली के इस प्रदर्शन पर Google India ने विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़े दो पोस्ट शेयर किए, जो सीधे-सीधे उनके क्रेज को दर्शाते थे. पहला पोस्ट X (पहले ट्विटर) पर किया गया, जिसमें लिखा था, “Refreshing 181818 times on Search.” यहां 18 विराट कोहली का जर्सी नंबर है, जिसे उनके फैंस बेहद खास मानते हैं. इस पोस्ट का मतलब साफ था कि देशभर के फैंस बार-बार Google पर मैच से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे थे.

10 घंटे तक सबसे ज्यादा सर्च हुआ मैच

Google India के दूसरे पोस्ट में बताया गया कि विजय हजारे ट्रॉफी का ‘दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश’ मैच भारत में 10 घंटे से ज्यादा समय तक Google पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय रहा. इस मैच के लाइव स्कोर और इससे जुड़ी जानकारी को लेकर 10 लाख से ज्यादा सर्च किए गए. Google India के पोस्ट में “+1M Aura” लिखा गया, जिसे कई विराट कोहली फैंस ने भी शेयर किया और उनकी पारी का जश्न मनाया.

दिल्ली के लिए विराट का रिकॉर्ड प्रदर्शन
इस मैच के बाद विराट कोहली ने दिल्ली के लिए लिस्ट-ए क्रिकेट में 1,000 रन पूरे कर लिए. दिल्ली के लिए 18 मैचों और 17 पारियों में उन्होंने 1,041 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 65.06 रहा है. इस दौरान उन्होंने पांच शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा. कुल मिलाकर लिस्ट-ए क्रिकेट में विराट ने 343 मैचों में 16,130 रन बनाए हैं, जिसमें 58 शतक और 84 अर्धशतक शामिल हैं.

मैच का पूरा हाल
मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. आंध्र प्रदेश की ओर से रिकी भुई ने 105 गेंदों में 122 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे टीम 50 ओवर में 298/8 तक पहुंची. दिल्ली के लिए सिमरजीत सिंह और प्रिंस यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की. लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत भले ही जल्दी झटका खाने से हुई, लेकिन विराट कोहली ने प्रियंश आर्य और बाद में नितीश राणा के साथ मजबूत साझेदारियां कर टीम को जीत की राह पर बनाए रखा.

दर्शकों से खाली रहा मैदान
इस मुकाबले का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच की अनुमति नहीं दी. इसके चलते मैच को CoE में शिफ्ट करना पड़ा और यह मैदान दर्शकों के लिए बंद रहा.

