Google I/O 2026: YouTube पर आ गया कमाल का AI बटन! अब बस दोस्त की तरह करें बात और सामने आ जाएगा पसंदीदा वीडियो

Ask YouTube Feature: क्या आप भी YouTube पर अपनी पसंद का वीडियो खोजने के लिए सही कीवर्ड न मिलने से परेशान हो जाते हैं? जवाब अगर हां है, तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. Google ने अपने सबसे बड़े इवेंट Google I/O 2026 में एक ऐसा AI फीचर पेश कर दिया है, जो यूट्यूब इस्तेमाल करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल देगा. कंपनी ने Ask YouTube नाम का एक नया टूल लॉन्च कर दिया है, जिससे अब आप किसी दोस्त की तरह बातचीत करके और बोलकर सीधे सही वीडियो सर्च कर सकेंगे.

कैलिफोर्निया के शोरलाइन एम्फीथिएटर में आयोजित गूगल सालाना इवेंट Google I/O 2026 में CEO सुंदर पिचाई ने इस फीचर का ऐलान किया.

क्या है गूगल का Ask YouTube फीचर

गूगल के अनुसार Ask YouTube फीचर को इसलिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स आसानी से अपनी पसंद का कंटेंट-वीडियो खोज सकें. इसके जरिए आप यूट्यूब से डिटेल में सवाल कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं, अगर आपको पहली बार में सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप लगातार फॉलो-अप सवाल यानी एक के बाद दूसरा सवाल पूछकर अपने सर्च तक पहुंच सकेंगे.

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गूगल का यह नया फीचर काफी हद तक Google Search के AI Mode की तरह ही काम करता है, लेकिन यह पूरी तरह से यूट्यूब वीडियो पर फोकस्ड है. इसमें आपको अब तक के सर्च रिजल्ट की लिस्ट मिलने के बजाय एक इंटरैक्टिव और बातचीत वाले फॉर्मेट में रिप्लाई मिलेंगे.

सर्च करना होगा आसान

गूगल ने बताया कि Ask YouTube फीचर YouTube Shorts और बड़े वीडियो, दोनों में से सबसे बेहतरीन रेकमेंडेशन निकालकर आपके देगा. यह फीचर उन लोगों के लिए बेस्ट होगा, जो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल, किसी चीज की व्याख्या, एंटरटेनमेंट क्लिप्स या पढ़ाई-लिखाई से जुड़े वीडियो सर्च करते हैं.

किसे और कब मिलेगा यह फीचर?

अभी Ask YouTube फीचर की टेस्टिंग चल रही है. यह सुविधा अभी सिर्फ अमेरिका के ही उन यूजर्स को मिल रही है, जिनके पास YouTube Premium सब्सक्राइबर्स हैं और उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है. वे इसे youtube.com/new पर जाकर ट्राई कर सकते हैं. गूगल ने कहा है कि जल्द ही इसे बाकी सभी यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा.

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Shorts क्रिएटर्स के लिए भी आया खास फीचर

Ask YouTube के साथ ही गूगल ने YouTube Shorts Remix और YouTube Create ऐप के लिए Gemini Omni सपोर्ट का भी ऐलान किया है. इस नए एआई सपोर्ट की सहायता से यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर या कोई इमेज अपलोड करके पहले से मौजूद शॉर्ट्स वीडियो को पूरी तरह से बदल सकेंगे. इसकी सबसे खास बात यह है कि वीडियो का मूल एलिमेंट वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका एक बिल्कुल नया और अलग वर्जन तैयार हो जाएगा.

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