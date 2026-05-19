Google I/O 2026: सुंदर पिचाई आज रात कर सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, बदल जाएगी आपकी स्मार्टफोन की दुनिया!

Google I/O 2026: अगर आप भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आज की रात आपके लिए बेहद खास होने वाली है. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google का सालाना इवेंट Google I/O 2026 आज यानी 19 मई से शुरू होने जा रहा है. भारत के समयानुसार यह इवेंट रात के करीब 10:30 बजे से शुरू होगा. गूगल के इस साल के इवेंट की सबसे बड़ी थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI होने वाली है. इवेंट को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि गूगल अपने Gemini AI को एक बड़े मेकओवर के साथ पेश कर सकता है.

इसके साथ ही Android Auto, Android XR और गूगल के बिलकुल नए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम Aluminum OS को लेकर भी कई बड़े ऐलान होने की संभावना है.

कहां और कैसे देखें गूगल का इवेंट?

गूगल के Google I/O इवेंट की शुरुआत मेन कीनोट से होगी, जिसे आप गूगल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव देख सकते हैं. इसके बाद डेवलपर कीनोट होगा. हालांकि डेवलपर कीनोट थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन गूगल ने इवेंट में जो घोषणाएं की हैं, वे असल में कैसे काम करेंगी, इसकी पूरी डिटेल डेवलपर कीनोट में ही मिलती है. इसके बाद दो दिनों तक चलने वाले अलग-अलग सेशन्स को भी बाद में Google for Developers यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा.

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पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी इवेंट में Gemini AI पर फोकस होगा.

Remy पर्सनल एजेंट

मीडिया रिपोर्ट और अनुमानों के मुताबिक गूगल जेमिनी के लिए एक नया प्रोकैटिव एजेंट फीचल ला सकता है, जिसे Remy नाम दिया जा सकता है. यह फीचर बिना आपके बार-बार इनपुट दिए, खुद से ईमेल के जवाब दे सकेगा और आपके कैलेंडर में मीटिंग्स या इवेंट्स शेड्यूल कर देगा.

बड़ा अपडेट और नया इंटरफेस

जेमिनी को एक नया वर्जन और नया लुक भी मिल सकता है. जेमिनी अब एक सिंगल प्रॉम्प्ट में ही फोटो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और कोड को एक साथ हैंडल कर सकेगा.

इसके साथ ही Phone यूजर्स के लिए भी जेमिनी मोबाइल ऐप को पूरी तरह से रीडिजाइन करके पेश कर सकता है.

Android 17

गूगल ने इस बार अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए 12 मई को ही Android Show में Android 17 की झलक दिखा दी थी. एंड्रॉयड का यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है, जो फोन, स्मार्टवॉच और कारों में जेमिनी AI को और बेहतर तरह से कनेक्ट करेगा. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आज के मेन इवेंट में गूगल एंड्रॉयड 17 को लेकर कोई नया सरप्राइज होता है या नहीं.

Aluminum OS

इस इवेंट में गूगल अपने नए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम Aluminum OS को ऑफिशियली लॉन्च कर सकता है. यह एंड्रॉयड और ChromeOS को मिलाकर बनाया गया है. यह नया ओएस कंप्यूटर पर एंड्रॉयड ऐप्स को बेहतर तरीके से चलाने, मल्टी-विंडोज और कीबोर्ड-माउस जैसे बाहरी हार्डवेयर को बेहतर सपोर्ट देने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. गूगल इन डिवाइसेज को Googlebooks कह रहा है, जो पूरी तरह से जेमिनी फर्स्ट यानी AI आधारित होंगे.

Android XR

बीते साल गूगल ने अपने इवेंट Google I/O में Android XR की एक झलक पेश की थी. इसी से इस साल भी उम्मीद लगाई जा रही है कि गूगल दुनिया के सामने अपने स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर सकता है. इसके लिए गूगल ने Gentle Monster और Warby Parker जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है.

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सर्च इंजन और स्मार्ट होम में क्या होगा नया?

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पहले ही इशारों में बता दिया था कि इस बार Google Search को लेकर बड़े ऐलान होंगे. Gemini 4 के अपग्रेड के साथ सर्चिंग का तरीके में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है. वहीं दूसरी तरफ, काफी समय से चर्चा में रहे Google Home Speaker को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि सुंदर पिचाई के स्टेज से उतरते ही इसे गूगल स्टोर पर सेल के लिए लाइव कर दिया जाएगा.

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