Google I/O 2025: गूगल ला रहा पैसा बचाने वाला फीचर! कीमत कम होते ही चल जाएगा पता, जानें कैसे

Google AI Shopping Features: गूगल ने अपने Google I/O 2025 कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कई नए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स की घोषणा की है. यह फीचर्स ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और मजेदार बना देंगे. अब Google Search में AI मोड मिलेगा, जहां आप किसी भी प्रोडक्ट की तस्वीरें और AI से मिली जानकारी देख पाएंगे. यह सब प्रोडक्ट से जुड़े डेटा का इस्तेमाल करके काम करेगा.

In the coming months, you’ll be able to automatically check out when the price is right for you, in Search in the U.S.

This new agentic checkout feature helps you save time and money when online shopping.

Here's how it works:

Google Google May 20, 2025