Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:13 PM IST
Google का साम्राज्य खतरे में! कोर्ट में होगा ट्रंप सरकार से आमना-सामना, क्या ऐड बिजनेस पर लगेगी लगाम?

गूगल एक बार फिर अमेरिकी सरकार के बड़े कानूनी हमले का सामना कर रहा है. अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि गूगल ने अपने डिजिटल विज्ञापन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि वह बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर सके. अदालत ने पहले ही यह मान लिया है कि गूगल का ऐड टेक सिस्टम एक अवैध मोनोपोली की तरह काम कर रहा था. इस फैसले के बाद अब कोर्ट यह तय करेगी कि गूगल को कैसे रोका जाए और क्या उसके ऐड बिजनेस को तोड़ा जाए.

कोर्ट में अंतिम बहस और गूगल की मुश्किलें
वर्जीनिया की संघीय अदालत में गूगल और अमेरिकी न्याय विभाग के वकील आमने-सामने आएंगे, जहां जज यह सुनेंगे कि गूगल की मोनोपोली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. न्याय विभाग चाहता है कि गूगल को अपनी कुछ मुख्य ऐड टेक्नोलॉजी बेचने के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि यही एक तरीका है जिससे गूगल के “बार-बार मोनोपोली करने वाले” व्यवहार को रोका जा सकता है. दूसरी ओर, गूगल का कहना है कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी जटिल है कि उसे तोड़ना इंटरनेट ऐड सिस्टम को खराब कर सकता है.

पिछले फैसलों का असर और गूगल का बढ़ता आत्मविश्वास
सर्च इंजन मोनोपोली केस में अदालत ने गूगल को केवल हल्की सजा दी थी, जिसे “स्लैप ऑन द रिस्ट” कहा गया. इस फैसले के बाद गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet की वैल्यू करीब 950 बिलियन डॉलर बढ़ गई. इससे कंपनी और ज्यादा मजबूत होकर इस नए केस में उतर रही है. हालांकि इस बार मामला डिजिटल विज्ञापन से जुड़ा है, जहां गूगल प्रति सेकंड 55 मिलियन ऐड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है. DOJ का कहना है कि इतनी बड़ी प्रणाली पर पूरा नियंत्रण किसी एक कंपनी को नहीं होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

गूगल की दलील और तकनीकी जटिलताएं
गूगल बार-बार यह दलील दे रहा है कि ऐड टेक सिस्टम को तोड़ने से पूरा इंटरनेट विज्ञापन ढांचा अस्थिर हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि उसकी तकनीक दुनिया भर के उपभोक्ताओं और विज्ञापनदाताओं के लिए जरूरी है, और इसका विभाजन “कानूनी रूप से अभूतपूर्व” और बेहद खतरनाक होगा. गूगल यह भी दावा कर रहा है कि AI की वजह से बाजार में पहले से ही बड़ी हलचल हो रही है और ऐसे माहौल में बड़े बदलाव करना जोखिम भरा होगा.

न्याय विभाग की चेतावनी और गवाही से बना दबाव
न्याय विभाग का कहना है कि गूगल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी बार-बार अल्गोरिदम में गुप्त बदलाव कर बाजार को अपने पक्ष में मोड़ लेती है. ट्रायल के दौरान कई गवाहों ने बताया कि गूगल किस तरह जटिल तकनीकी बदलावों के जरिए विज्ञापन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करता है और यह सब पकड़ना बेहद मुश्किल होता है. DOJ का कहना है कि गूगल की हरकतों का पैटर्न साफ है—और इस बार सख्त कार्रवाई जरूरी है.

जज का फैसला कब आएगा?
शुक्रवार की सुनवाई दोनों पक्षों के लिए आखिरी मौका होगी. उम्मीद है कि जज का अंतिम फैसला अगले साल की शुरुआत में आएगा. यह फैसला यह तय करेगा कि क्या गूगल का ऐड बिजनेस टूटेगा, या कंपनी कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके बच निकलेगी. यह फैसला न सिर्फ गूगल बल्कि पूरे इंटरनेट विज्ञापन उद्योग को प्रभावित करेगा.

