/यूट्यूब लवर्स को लगा तगड़ा झटका! चुपके से बढ़ा दिए YouTube Premium के दाम, जानिए नया रेट

अगर आप बिना किसी विज्ञापन के वीडियो देखने और बैकग्राउंड प्ले जैसे फीचर्स के लिए यूट्यूब प्रीमियम (YouTube Premium) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी और झटका देने वाली खबर है. गूगल की पैरेंट कंपनी यूट्यूब ने अपने प्रीमियम प्लान्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. नए सब्सक्राइबर्स के लिए ये कीमतें पहले ही अप्रैल में लागू कर दी गई थीं, लेकिन मौजूदा ग्राहकों को एक छोटा ग्रेस पीरियड दिया गया था. अब वह ग्रेस पीरियड समाप्त हो रहा है और 7 जून 2026 से पुराने यूजर्स के मंथली बिल पर भी बढ़ा हुआ चार्ज लगना शुरू हो जाएगा.
यूट्यूब ने साल 2023 के बाद पहली बार अमेरिकी मार्केट में अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कीमतों में यह बड़ा बदलाव किया है. ज्यादातर यूजर्स के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान में करीब 4 डॉलर तक की बढ़ोतरी की गई है. कंपनी ने पिछले महीने ही अपने सभी मौजूदा सब्सक्राइबर्स को ईमेल भेजकर इस बात की जानकारी दे दी थी ताकि वे अपने बजट को मैनेज कर सकें. 7 जून से शुरू होने वाले नए बिलिंग साइकिल में ग्राहकों को बढ़ा हुआ बिल दिखाई देगा.
अगर अलग-अलग प्लान्स की बात करें, तो कीमतों में अच्छा-खासा अंतर आया है. यूट्यूब प्रीमियम का इंडिविजुअल प्लान (Individual Plan) अब $13.99 से बढ़कर $15.99 प्रति महीना हो गया है. वहीं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फैमिली प्लान (Family Plan) अब $22.99 से बढ़कर सीधे $26.99 प्रति महीना कर दिया गया है. इसके अलावा बजट फ्रेंडली यूट्यूब प्रीमियम लाइट (Lite Plan) के दाम $7.99 से बढ़ाकर $8.99 कर दिए गए हैं, जबकि यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम (Music Premium) अब $10.99 की जगह $11.99 प्रति महीने की दर से मिलेगा.
कम लागत वाला यूट्यूब प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन लगभग एक साल से बाजार में उपलब्ध है और कंपनी ने इस बार इसे भी नहीं बख्शा है. हाल ही में इस लाइट प्लान में बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे नए फीचर्स जोड़े गए थे, जिसके बाद अब इसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है. इससे पहले साल 2022 में फैमिली प्लान को $17.99 से बढ़ाकर $22.99 किया गया था और फिर 2023 में इंडिविजुअल प्लान के दाम बढ़ाए गए थे.
यूट्यूब ने अपने सब्सक्राइबर्स को भेजे गए ईमेल में इस फैसले की वजह भी साफ की है. कंपनी का कहना है कि वे इन फैसलों को हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन प्रीमियम सर्विस को लगातार बेहतर बनाने और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स को बेहतर सपोर्ट देने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था. इस बढ़ोतरी से मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा उन क्रिएटर्स को भी जाएगा जिन्हें यूजर्स प्लेटफॉर्म पर देखते हैं.
मौजूदा यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने यूट्यूब अकाउंट और बिलिंग स्टेटमेंट्स को ध्यान से चेक कर लें. आपकी व्यक्तिगत जून 2026 की जो भी बिलिंग डेट होगी, उसी दिन से आपके अकाउंट से नया और बढ़ा हुआ चार्ज कटना शुरू होगा. अगर आप इस बढ़ी हुई कीमत से खुश नहीं हैं, तो आपके पास अपनी बिलिंग डेट से पहले इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने का विकल्प भी मौजूद है.