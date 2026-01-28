क्या आपका फोन भी छीन सकता है कोई? Google ने लॉन्च किया AI वाला 'ताला', चोरों के छूते ही होगा लॉक! जानिए कैसे

Google Android Theft Protection: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है. इसमें बैंक खाते, तस्वीरें और जरूरी दस्तावेज होते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर बीच सड़क पर कोई आपके हाथ से फोन झपटकर भाग जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है? आपकी प्राइवेसी और पैसे दोनों पर बड़ा खतरा आ जाता है. यूजर के इसी डर को दूर करने के लिए Google ने AI की सहायता से एक जादुई समाधान लाया है. गूगल ने अपने एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन के विस्तार की घोषणा कर दी है. इन नए टूल्स का मकसद चोरी के दौरान और उसके बाद यूजर के डेटा को पूरी तरह सेफ रखना और फोन चोरों के लिए बेकार बनाना है.

चोरी होते ही एक्टिव होगा AI लॉक

गूगल के इन फीचर्स में सबसे खास है थेफ्ट डिटेक्शन लॉक. यह फीचर ऑन-डिवाइस AI का इस्तेमाल करता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद अगर कोई आपका फोन छीन कर भागता है तो फोन के सेंसर उस स्नैच-एंड-रन वाली हलचल को पहचान लेंगे और स्क्रीन को तुरंत लॉक कर देते हैं. इससे चोर आपके डेटा से दूर रह सकते हैं.

बायोमेट्रिक्स से बढ़ेगी सुरक्षा

गूगल बैंकिंग ऐप्स और गूगल पासवर्ड मैनेजर जैसे जरूरी ऐप्स के लिए आइडेंटिटी चेक फीचर लाया है. अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं और आप फोन को किसी ऐसी जगह पर हैं जिसे आपका फोन ट्रस्टेड लोकेशन नहीं मानता तो जरूरी काम करने के लिए फोन आपसे बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक मांगेगा. सिर्फ पिन या पैटर्न से फोन काम नहीं करेगा.

गलत पासवर्ड डालना पड़ेगा भारी

Google ने फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. नए अपडेट के बाद अगर कोई चोर आपके फोन का पिन या पैटर्न का अंदाजा लगाने का प्रयास करता है तो लगातार गलत कोशिशों के बाद फोन का लॉकआउट टाइम बढ़ जाएगा. लेकिन गूगल ने यह भी ध्यान रखा है कि अगर आप गलती से एक ही गलत पिन बार-बार डालते हैं तो उसे बार-बार काउंट नहीं किया जाएगा जिससे जिसका फोन है वह परेशान न हो.

रिमोट लॉक और रिकवरी टूल्स

गूगल के नए अपेडट में एक और फीचर मिला है, जिसके तहत अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो आप रिमोट लॉक फीचर के जरिए किसी भी दूसरे डिवाइस से अपने फोन को लॉक कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले से सेटिंग ऑन करने की भी जरूरत नहीं होती है. इसके साथ ही रिकवरी प्रोसेस में अब एक नया सिक्योरिटी Question भी जोड़ा जा सकता है जिससे सिर्फ असली मालिक ही फोन को रिकवर कर सकेंगे.

कब और किसे मिलेगा यह अपडेट?

गूगल का यह नया अपडेट Android 16 और उससे ऊपर के सभी एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को मिलेगा.

Android 10 और उससे ऊपर का वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर को रिमोट लॉक और रिकवरी टूल्स जैसे फीचर्स का भी एक्सपीरियंस मिलेगा.

गल ने इन फीचर्स को ब्राजील से शुरू किया है वहीं अन्य देशों में यह धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.

