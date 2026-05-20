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Hindi NewsटेकGoogle IO 2026: सुंदर पिचाई का वो ऐलान, जिसने गूगल सर्च को आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला एजेंट बना दिया!

Google I/O 2026: सुंदर पिचाई का वो ऐलान, जिसने गूगल सर्च को आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला 'एजेंट' बना दिया!

Google I/O 2026: गूगल की दुनिया में सर्च करने का अंदाज हमेशा के लिए बदलने जा रहा है. Google I/O 2026 इवेंट में सुंदर पिचाई ने गूगल सर्च के अब तक के सबसे बड़े मेकओवर का ऐलान कर दिया है. अब आपका पसंदीदा सर्च इंजन सिर्फ लिंक्स दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Gemini 3.5 Flash और एंटीग्रेविटी टेक्नोलॉजी की ताकत से एक लाइव AI एजेंट के रूप में भी काम करेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 06:23 AM IST
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Google I/O 2026: सुंदर पिचाई का वो ऐलान, जिसने गूगल सर्च को आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला 'एजेंट' बना दिया!

Google I/O 2026: इंटरनेट की दुनिया में जो कल तक सिर्फ कल्पना थी, आज Google ने उसे सच कर दिखाया है! अगर आप अभी तक यह सोचते हैं कि Google सर्च का मतलब सिर्फ एक सफेद बॉक्स में कुछ टाइप करके ब्लू लिंक्स पर क्लिक करना है, तो अब आपकी सोच बदलने वाली है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल ने अब तक का सबसे बड़ा मेकओवर कर दिया है. गूगल का सालाना इवेंट Google I/O 2026 बुधवार को आयोजित हुआ, जिसमें सुंदर पिचाई ने बड़े ऐलान किए. अब गूगल AI के साथ न सिर्फ आपकी बातें सुनेगा, बल्कि आपका काम भी करेगा, आपके लिए सस्ते घर ढूंढेगा और यहां तक कि खुद ही कोडिंग करके आपके लिए मिनी ऐप्स भी तैयार कर देगा. क्या है गूगल की यह नया सर्च फीचर और कैसे यह आपके सर्च में बड़ा बदलाव लाएगा? आइए जानते हैं...

अब गूगल सर्च सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, बल्कि यह एक सुपर-स्मार्ट AI असिस्टेंट बन गया है जो आपके लिए बैकग्राउंड में 24 घंटे काम करेगा. इस पूरे बदलाव के पीछे गूगल का नया और बहुत ही तेज Gemini 3.5 Flash मॉडल काम कर रहा है. गूगल के AI मोड के पहले से ही 1 अरब से ज्यादा और AI ओवरव्यू के 2.5 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं.

बदल गया आपका पसंदीदा सर्च बॉक्स

अब गूगल का सर्च बॉक्स पहले जैसा नहीं रहेगा. आप इसमें जितना लंबा और उलझा हुआ लिखेंगे, यह बॉक्स उसी हिसाब से बड़ा हो जाएगा. अब आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि फोटो, वीडियो, फाइलें और यहां तक कि अपने क्रोम के खुले टैब्स के भी इनपुट भी डाल सकते हैं. साथ ही आप AI ओवरव्यू से सीधे बातचीत शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही अब गूगल को आपकी पुरानी बातें याद रहेंगी. यह नया सर्च बॉक्स आज से ही लाइव हो रहा है.

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इन्फर्मेशन एजेंट्स करेंगे आपके लिए 24 घंटे काम

गूगल इस गर्मी से एक कमाल का नया फीचर ला रहा है, इस फीचर का नाम Information Agents है. ये एजेंट्स बैकग्राउंड में 24 घंटे इंटरनेट ब्लॉग, सोशल मीडिया, शॉपिंग साइट्स, शेयर मार्केट पर नजर बनाए रखेंगे.

जैसे आप फ्लैट किराए पर खोज रहे हैं या कोई जूता खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इस एजेंट को काम पर लगा सकते हैं. जैसे ही आपकी पसंद का घर या जूता इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, यह एजेंट आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगा. शुरुआत में यह फीचर Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा.

सर्च बॉक्स अब खुद बनाएगा मिनी ऐप्स और डैशबोर्ड

गूगल की नई Antigravity टेक्नोलॉजी की सहायता से सर्च इंजब अब रियल-टाइम में आपके लिए कस्टमाइज्ड लेआउट, टेबल और लाइव डैशबोर्ड तैयार कर देगा. अगर आप ब्लैक होल के बारे में सर्च करेंगे, तो यह एक लाइव विजुअल सिमुलेशन बना देगा जिसे आप छूकर समझ सकते हैं. अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं या शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गूगल सर्च आपके लिए एक Mini App या डैशबोर्ड कोडिंग करके तैयार कर देगा, जिसे आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः  गूगल सर्च और क्रोम में आया AI इमेज डिटेक्शन टूल, ऐसे पहचानें असली और नकली फोटो)

भारत समेत 200 देशों को मिला पर्सनल इंटेलिजेंस का तोहफा

गूगल अपने पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर को दुनिया के लगभग 200 देशों और 98 भाषाओं में फ्री में रोलआउट कर रहा है. इसके जरिए आप अपने Gmail और Google Photos को AI मोड से कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत जल्द इसमें Google Calendar का सपोर्ट भी आ जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह पूरी तरह से सेफ है और यूजर्स का डेटा पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा.

(ये भी पढ़ेंः अब आंखों के सामने घूमेगा कंप्यूटर! Google और Samsung लाया दुनिया का पहला AI ग्लास)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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