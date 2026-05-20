Google I/O 2026: गूगल सर्च और क्रोम में आया AI इमेज डिटेक्शन टूल, ऐसे पहचानें असली और नकली फोटो

गूगल क्रोम और सर्च इंजन में एआई की मदद से चलने वाला नया इमेज डिटेक्शन टूल (SynthID) जोड़ा गया है, जिससे इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फर्जी या एडिट की गई तस्वीर की पोल तुरंत खुल जाएगी. यह एडवांस टूल तस्वीर का साइज बदलने या उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी काम करेगा, और यूजर बिना डाउनलोड किए केवल एक राइट-क्लिक या वॉयस कमांड से फोटो का पूरा इतिहास जान सकेंगे.
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आज इंटरनेट पर AI से बनी नकली तस्वीरों की भरमार है. कभी किसी सेलिब्रिटी की फर्जी फोटो वायरल होती है तो कभी किसी बड़े इवेंट की नकली तस्वीरें लोगों को भ्रमित कर देती हैं. ऐसे में Google ने Google I/O 2026 इवेंट में एक बड़ा ऐलान किया है, जो इंटरनेट पर फैल रही फेक तस्वीरों को पहचानना आसान बना सकता है. कंपनी अब Google Search और Chrome Browser में ऐसा नया AI Image Detection फीचर ला रही है, जिसकी मदद से यूजर्स आसानी से पता लगा सकेंगे कि कोई फोटो असली है या AI से बनाई गई है. यह फीचर Google DeepMind की SynthID टेक्नोलॉजी पर काम करेगा.
SynthID Google DeepMind द्वारा तैयार की गई एक खास वॉटरमार्क टेक्नोलॉजी है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि AI से बनाई गई तस्वीरों में एक अदृश्य डिजिटल वॉटरमार्क जोड़ा जाता है. अगर कोई व्यक्ति उस तस्वीर को क्रॉप कर दे, उसका साइज बदल दे या एडिट कर दे, तब भी यह वॉटरमार्क डिटेक्ट किया जा सकता है. यानी इंटरनेट पर वायरल होने वाली AI तस्वीरों की पहचान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी. Google ने बताया कि यह फीचर भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. OpenAI, Nvidia, ElevenLabs और Kakao जैसी बड़ी कंपनियां भी अब SynthID टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं.
Google इस फीचर को सीधे Chrome Browser में जोड़ रहा है ताकि यूजर्स को अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत न पड़े. अगर आपको किसी तस्वीर पर शक हो, तो बस उस इमेज पर राइट क्लिक करना होगा. इसके बाद नया AI verification ऑप्शन दिखाई देगा. Chrome उस तस्वीर को तुरंत स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि वह AI से बनाई गई है, एडिट की गई है या पूरी तरह असली है. यह सिस्टम DeepMind के SynthID वॉटरमार्क और C2PA metadata की मदद से काम करेगा.
Android यूजर्स के लिए Google Circle to Search फीचर में भी AI फोटो डिटेक्शन जोड़ा जा रहा है. यूजर किसी भी तस्वीर पर Circle to Search एक्टिव करके सिर्फ इतना पूछ सकते हैं — “Is this image real?” इसके बाद Google Search उस तस्वीर की पूरी हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करेगा. उदाहरण के लिए, अगर फोटो किसी कैमरे से ली गई हो लेकिन बाद में AI टूल्स की मदद से एडिट की गई हो, तो उसकी जानकारी भी सामने आ सकती है.
Google ने Gemini ऐप में भी यह सुविधा जोड़ दी है. यूजर्स किसी फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप को Gemini में अपलोड करके पूछ सकते हैं कि क्या यह AI से बनाया गया है. इसके बाद Gemini उस फाइल को स्कैन करेगा और SynthID वॉटरमार्क खोजने की कोशिश करेगा. अगर कंटेंट AI से बना होगा या उसमें AI एडिटिंग हुई होगी, तो Gemini इसकी जानकारी दे देगा.
Google का मानना है कि यह फीचर इंटरनेट पर बढ़ रही गलत जानकारी और Deepfake कंटेंट को रोकने में मदद करेगा. अब यूजर्स को किसी संदिग्ध फोटो को डाउनलोड करके थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. सबसे खास बात यह है कि SynthID वॉटरमार्क इतना एडवांस है कि स्क्रीनशॉट लेने या metadata हटाने के बाद भी AI कंटेंट की पहचान की जा सकती है.
Google ने बताया कि OpenAI, Nvidia और ElevenLabs जैसी कंपनियां भी इस स्टैंडर्ड को अपना रही हैं. इसका मतलब है कि Chrome और Search भविष्य में ChatGPT, DALL·E और दूसरे AI टूल्स से बनी तस्वीरों को भी फ्लैग कर सकेंगे. आने वाले समय में यह फीचर इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है, खासकर उस दौर में जहां असली और नकली तस्वीरों के बीच फर्क करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.