Google I/O 2026: अब घर बैठ कहीं भी घूम सकेंगे आप! Google Maps में आया कमाल का फीचर, बदल जाएगा पूरा एक्सपीरियंस

Google I/O 2026: Google ने Google I/O 2026 में ऐसा AI फीचर पेश किया है, जो Google Maps इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बदल सकता है. कंपनी ने अपने Project Genie को Street View के साथ जोड़ दिया है, जिससे यूजर्स अब सिर्फ किसी जगह को देख ही नहीं, बल्कि वीडियो गेम की तरह उसमें घूम भी सकेंगे.
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Google I/O 2026: क्या आपको भी बचपन में GTA या फिर दूसरे वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे, जहां आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते थे? अब सोचिए कि अगर खुद आपकी असली दुनिया ही एक वीडियो गेम बन जाए तो? टेक जगत के सबसे बड़े इवेंट Google I/O 2026 से ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है. गूगल ने अपने एआई मॉडल Project Genie को गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू से जोड़ दिया है. अब आप मैप्स पर सिर्फ रास्ता नहीं देखेंगे, बल्कि कीबोर्ड के W, A, S, D बटन दबाकर किसी भी शहर की सड़कों पर अपने खुद के 'अवतार' को दौड़ा सकेंगे. आइए जानते हैं क्या है गूगल का यह नया फीचर और कैसे करेगा काम.
Google ने अपने Project Genie के लिए नया फीचर पेश किया है. अब यह कटिंग-एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) गूगल के स्ट्रीट व्यू के साथ मिलकर काम करेगा. इससे यूजर्स किसी भी जगह को बिल्कुल नए और क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर कर सकेंगे.
गूगल ने यह भी साफ किया है कि अभी यह फीचर Gemini के महंगे सब्सक्रिप्शन टियर वाले यूजर्स को ही मिलेगा. साथ ही प्रोजेक्ट जिनी को अब ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है. गूगल के मुताबिक यह न सिर्फ यूजर्स के लिए एक मजेदार और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होगा, बल्कि इसकी सहायता से AI एजेंट्स और एम्बेडेड रोबोट्स को असल दुनिया की पेचीदगियों को समझने में आसानी होगी.
बीते साल के इवेंट में गूगल ने अपने Genie 3 AI मॉडल की पहली झलक पेश की थी. जिनी 3 एक वर्ल्ड मॉडल है, यानी एक ऐसा मॉडल जो इंटरैक्टिव 3D दुनिया बनाने में एक्सपर्ट्स है. 2025 में कंपनी ने इसका एक वर्जन अपने अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए रिलीज किया था.
अब इसी फीचर को गूगल ने और अपग्रेड करते हुए स्ट्रीट व्यू फीचर से कनेक्ट कर दिया है. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यह स्ट्रीट व्यू पर एक इंटरैक्टिव दुनिया होगी, जिसमें मजेदार जियोग्राफिकल फिल्टर्स लगाए जा सकेंगे.
इसे आसान भाषा में समझने हैं, जैसे अगर आप गूगल के स्ट्रीट व्यू पर गुजरात का द्वारका चुनते हैं और उस पर अंडरवाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी स्क्रीन बदल जाएगी. आप एक गोताखोर की तरह उस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जहां हर तरफ समुद्री पौधे और जीव तैरते हुए दिखाई देंगे. सबसे खास बात यह है कि AI द्वारा बनाई गई यह पूरी दुनिया पूरी तरह इंटरैक्टिव होगी.
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गूगल इस नए Project Genie एक्सपीरियंस को दुनिया भर के उन सभी एडल्ट यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है, जिनके पास AI Ultra 200 डॉलर यानी करीब ₹19,356 का सब्सक्रिप्शन है. ध्यान रहे कि फिलहाल यह प्रोजेक्ट गूगल लैब्स के तहत एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोटोटाइप है.
गूगल के अनुसार इस फीचर में स्ट्रीट व्यू एक ग्राउंडिंग टूल की तरह काम करता है, जिससे AI से बनाई गई दुनिया काफी सटीक और गूगल मैप्स के असली डेटा पर आधारित होती है. जैसे ही यह वर्चुअल दुनिया तैयार होगी, यूजर्स को स्क्रीन पर अपना एक अवतार दिखेगा. कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद W, A, S, और D कीज का इस्तेमाल करके यूजर्स इस माहौल में आगे-पीछे या आसपास घूम सकेंगे.
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