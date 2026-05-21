स्मार्टवॉच यूजर्स की मौज! Google लाया Wear OS 7; अब कैब बुकिंग से लेकर फूड डिलीवरी तक सब दिखेगा कलाई पर

Google I/O 2026: स्मार्टवॉच पहनना अगर आप भी पसंद करना चाहते हैं, तो आपकी कलाई पर बंधने वाला यह गैजेट अब सुपरस्मार्ट होने जा रहा है. गूगल ने अपने सालाना इवेंट Google I/O 2026 में स्मार्टवॉच के लिए अपना अगला बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 7 लॉन्च कर दिया है. Android 17 पर काम करने वाला यह नया OS न सिर्फ आपकी वॉच का लुक बदल देगा, बल्कि इसमें सीधे Gemini AI का सपोर्ट भी मिलेगा.
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Wear OS 7 Features: Google ने अपने सालाना इवेंट Google I/O 2026 में डिजिटल दुनिया को लेकर बड़े ऐलान किए. इसी क्रम में गूगल ने स्मार्टवॉच यूजर्स के लिए भी तोहफा देते हुए अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 7 पेश कर दिया है. Android 17 पर आधारित यह नया OS कई बड़े विजुअल बदलावों, दमदार पावर ऑप्टिमाइजेशन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आ रहा है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार आपकी स्मार्टवॉच में क्या कुछ बदलने वाला है, तो आइए जानते हैं Wear OS 7 के नए और दमदार फीचर्स को...
इस साल आने वाली गूगल की कुछ चुनिंदा स्मार्टवॉचेस में Gemini Intelligence के फीचर्स मिलेंगे. यानी अब आप सीधे अपनी कलाई से ही गूगल के AI असिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे. डेवलपर्स के लिए इसमें AppFunctions API दिया गया है, जिससे यूजर फोन की स्क्रीन पर बिना स्क्रॉल किए, सिर्फ अपनी आवाज से ऐप के कई काम पल भर में पूरा कर सकेंगे.
अभी तक गूगल के स्मार्टवॉच में Tiles का ऑप्शन होता था, लेकिन Wear OS 7 में कंपनी Wear Widgets लेकर आई है. यह मोबाइल की तरह 2x1 और 2x2 फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा, जिससे छोटी और बड़ी दोनों तरह के लेआउट में ज्यादा जानकारी और शानदार डिजाइन देखने को मिलेगा.
स्मार्टवॉच यूजर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या बैटरी की होती है. गूगल का दावा है कि Wear OS 6 के मुकाबले Wear OS 7 पर अपग्रेड करने वाले यूजर्स को 10 प्रतिशत तक ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी.
आपके एंड्रॉइड फोन्स की ही तरह अब आपकी स्मार्टवॉच भी Live Updates फीचर के साथ आएगी. इस फीचर की सहायता से आप कैब की लाइव लोकेशन, फूड डिलीवरी का स्टेटस और स्पोर्ट्स के लाइव स्कोर सीधे अपनी वॉच स्क्रीन पर रीयल-टाइम जान सकेंगे.
System Media Controls फीचर के बाद स्मार्टवॉच यूजर्स को मीडिया ऑटो-लॉन्च सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकेंगे. साथ ही इसमें Remote Output Switcher दिया गया है, जिससे आप वॉच से ही तय कर सकेंगे कि ऑडियो किस डिवाइस जैसे इयरबड्स या स्पीकर पर प्ले होना चाहिए.
Wear Workout Tracker
फिटनेस लवर्स के लिए कंपनी एक स्टैंडर्ड वर्कआउट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस ला रही है, जिसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग और मीडिया कंट्रोल्स का ज्यादा तालमेल मिलेगा.
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Wear OS 7 को को इस साल के आखिरी तक आम यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. फिलहाल डेवलपर्स इसे Wear OS 7 Canary Emulator पर टेस्ट कर सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग की अपकमिंग Galaxy Watch और गूगल की Pixel Watch इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पाने वाली डिवाइस होगी.
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