Google I/O Connect India 2026: फ्री AI कोर्स से लेकर भोजपुरी-संस्कृत सपोर्ट तक, बेंगलुरु इवेंट में गूगल ने कर दिए ये बड़े ऐलान

Google I/O Connect India 2026: अगर आप भी AI की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर खुद का ChatGPT और Gemini जैसा सुपर-स्मार्ट AI मॉडल बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने Google I/O Connect India 2026 में भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है. गूगल ने अपने Google I/O Connect India 2026 इवेंट के दौरान अपने बिल्कुल नए AI Research Foundations करिकुलम की घोषणा की है. यह 56 घंटे का एक पूरी तरह से फ्री कोर्स है, जिसे गूगल डीपमाइंड ने तैयार किया है. गूगल का यह इवेंट आज यानी 14 जुलाई को बेंगलुरु के बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित हुआ, जहां कई बड़े ऐलान हुए.