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Google I/O Connect India 2026: फ्री AI कोर्स से लेकर भोजपुरी-संस्कृत सपोर्ट तक, बेंगलुरु इवेंट में गूगल ने कर दिए ये बड़े ऐलान

Google I/O Connect India 2026​: गूगल में अपने Google I/O Connect India 2026 इवेंट में कंपनी ने बड़ा धमाका किया है. अब भारतीय छात्र और डेवलपर्स फ्री में ChatGPT और Gemini जैसे AI मॉडल बनाना सीख सकेंगे. इसके साथ ही गूगल ने जेमिनी में भोजपुरी-संस्कृत सपोर्ट समेत कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए जानते हैं पूरी खबर...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST
Google I/O Connect India 2026: फ्री AI कोर्स से लेकर भोजपुरी-संस्कृत सपोर्ट तक, बेंगलुरु इवेंट में गूगल ने कर दिए ये बड़े ऐलान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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