Google पर फिर छाए मुश्किलों के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया ने लिया आड़े हाथ, लगाया करोड़ों का जुर्माना

Google एक बार फिर से मुश्किलों में फंसा हुआ नजर आ रहा है. गूगल पर ऑस्ट्रेलिया मेंकरीब 5.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है का जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है कि यह जुर्माना ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है. गूगल ने कुछ मोबाइल कंपनियों जैसे टेल्स्ट्रा और ऑप्टस के साथ ऐसे समझौते किए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के नियमों के खिलाफ थे. चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.

दर्ज हुआ केस

ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी संस्था ACCC ने बताया है कि उसने गूगल के एशिया-प्रशांत हिस्से के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है. अब अदालत यह जांच करेगी कि गूगल पर जो जुर्माना लगाया गया है, वो सही है या नहीं. वहीं, ACCC का कहना है कि गूगल ने कुछ ऐसे समझौते किए थे जिनसे बाजार में मुकाबला कम हो गया और लोगों को दूसरे ऑप्शन चुनने का मौका नहीं मिला.

गूगल पर आरोप

गूगल पर आरोप लगाया गया है कि उसने ऑप्टस और टेल्स्ट्रा के साथ मिलकर एक समझौता किया है, जिसके तहत गूगल ने कुछ कंपनियों के साथ ऐसा समझौता किया था कि उनके बेचे गए एंड्रॉयड मोबाइल में सिर्फ गूगल का सर्च इंजन पहले से ही इंस्टॉल किया होता था. इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सर्च इंजन को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता था. इसके बदले में उन कंपनियों को गूगल के विज्ञापन से होने वाली कमाई में हिस्सा दिया गया. ये तरीका लगभग करीब डेढ़ साल तक ऐसे ही चलता रहा और इस दौरान गूगल ने अपने सर्च इंजन की पकड़ बाजार में और मजबूत कर ली.

गूगल ने दिया रिएक्शन

इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए गूगल ने माना है कि उसने जो समझौते किए थे, उसकी वजह से मार्केट में मुकाबला भी काफी कम हो गया. अब कंपनी ने एक वादा किया है कि आगे से वो ऐसे नियम नहीं बनाएगी जिनसे सिर्फ उसका सर्च इंजन पहले से फोन में मौजूद हो या डिफॉल्ट बना रहे. गूगल ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की संस्था ACCC की बातों को गंभीरता से ले रहा है और उन्हें हल करने में खुश है. कंपनी ने ये भी बताया कि ऐसे नियम अब काफी समय से उसके नए समझौतों में शामिल नहीं हुए हैं.