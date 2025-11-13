Google बताएगा सबसे ज्यादा कौन-सा ऐप पी रहा बैटरी, बार-बार नहीं चार्ज करना पड़ेगा फोन

Google Battery Saving Alert: गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए अलर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही बैटरी ड्रेन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है. यह सिस्टम उन सभी ऐप्स के बारे में यूजर्स को चेतावनी देगा जो बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खपत करती हैं और आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस पर असर करती हैं. इस फीचर की मदद से यूजर्स उन छिपी हुई ऐप्स की पहचान कर पाएंगे जो आपके फोन को बैटरी को खत्म करती है.

क्यों जरूरी है यह नया अलर्ट सिस्टम?

एंड्रॉयड यूजर्स पिछले काफी समय से बैकग्राउंड में चलने वाली और बैटरी खत्म करने वाली ऐप्स का पता लगाने वाले अलर्ट सिस्टम का इंतजार कर रहे थे. कई सारी ऐप्स वेक लॉक सिस्टम (Wake Lock System) का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी मदद से ऐप बैकग्राउंड में एक्टिव रहती है. इस दौरान वे डाउनलोड या म्यूजिक प्लेबैक जैसे फंक्शन चालू रखती हैं.

वहीं कुछ ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन इतनी खराब होती है कि वे लॉक स्क्रीन के दौरान भी काम करते रहते हैं, जिससे बैटरी जल्दी-जल्दी खत्म होती है और फोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है.

Google Play पर दिखेगा रेड वार्निंग लेवल

गूगल ने इस समस्या का समाधान एक नई मॉनिटरिंग मेथड से खोज लिया है, जिसे एक्सेसिव पार्शियल वेक लॉक मैट्रिक्स नाम दिया गया है. यह फीचर ट्रैक करता है कि कोई ऐप CPU को कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहा है, खासकर तब जब फोन बंद हो.

अगर कोई ऐप तय पैरामीटर से एक्स्ट्रा एक्टिव रहती है, तो यूजर को रेड वार्निंग लेवल देखने को मिलेगा. इस चेतावनी में यूजर को ऐप के हाई बैकग्राउंड एक्टिविटी और बैटरी कंजम्पशन के बारे में अलर्ट दिया जाएगा.

कब होगा लागू यह अलर्ट

Google Play पर यह वार्निंग 1 मार्च 2026 से देखने को मिलेगी. यह नया सिस्टम न सिर्फ यूजर्स को उनकी बैटरी लाइफ पर कंट्रोल करेगा, बल्कि डेवलपर्स को भी अपनी ऐप्स को बेहतर ढंग से ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्पायर्ड करेगा.

