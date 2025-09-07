AI की दौड़ में Google ने मारी ऊंची छलांग, अब Apple और Microsoft को $3 ट्रिलियन क्लब में टक्कर देने को तैयार!

Google की पेरेंटिंग कंपनी Alphabet के शेयर्स में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. इसकी एक बड़ी वजह यह है पुराना कानूनी मामला Antitrust केस का फैसला हाल ही में आया है. इस फैसले ने उस बड़े खतरे को हटा दिया है, जो पिछले कई महीनों से कंपनी के शेयरों पर दबाव बना रहा था. हालांकि, अब हालात बदल गए हैं और निवेशक फिर से कंपनी की ग्रोथ और कमाई की संभावनाओं पर ध्यान देने लगे हैं.

Alphabet हो सकता है बड़ी टेक कंपनियों की लिस्ट में शुमार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Alphabet जल्द ही Apple, Microsoft और Nvidia जैसी बड़ी टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिनका मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा जा चुका है. वहीं, अब जब कानूनी मामला सुलझ गया है और कोई बड़ा खतरा नहीं बचा तो निवेशकों का ध्यान फिर से कंपनी की तरक्की और कमाई की संभावनाओं पर लौट आया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यही बताया गया है कि अब लोग Alphabet की ग्रोथ को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो दिख रहे हैं.

कोर्ट ने साफ किया आगे का रास्ता

Allspring Global Investments के सीनियर फंड मैनेजर Neville Javeri का कहना है कि कोर्ट के फैसले ने Alphabet के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया है. उनका मानना है कि ये फैसला कंपनी को ग्रोथ के उन मौकों के लिए तैयार करता है, जो शायद इस कानूनी मामले की वजह से छिन सकते थे. अब जब ये रुकावट हट गई है तो कंपनी को आगे बढ़ने और नए बिजनेस मौके तलाशने का पूरा मौका मिलेगा.

Alphabet को बड़ी राहत

पिछले हफ्ते अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने Google की पैरेंट कंपनी Alphabet को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी को वो सख्त सजाएं नहीं भुगतनी होंगी, जो रेगुलेटर्स मांग रहे थे, जैसे Chrome ब्राउजर को बेचने की मजबूरी. इस फैसले के बाद Alphabet के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया और सिर्फ दो दिन में करीब 10% की बढ़त देखने को मिली. इसी तेजी की वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू अब 3 ट्रिलियन डॉलर के बेहद करीब पहुंच गई है.

कुछ ही कदम दूर है गूगल

रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल खबर Google की मार्केट वैल्यू 2.81 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है. यानी कंपनी अब 3 ट्रिलियन डॉलर से सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर है. ऐसा माना जा रहा है कि यह गैप भरना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस साल Google की कमाई में 14% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

कंपनी के लिए बड़ी जीत

Alphabet को कोर्ट से जो राहत मिली है, वो कंपनी के लिए एक और बड़ी जीत साबित हुई है. इससे पहले जुलाई में दूसरी तिमाही के जो शानदार रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से कंपनी के शेयर्स में 20% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है. इस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि Alphabet के AI प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे कंपनी की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है. इन AI फीचर्स की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, इसके साथ ही उन्हें अब लगता है कि Alphabet, OpenAI जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करने की पूरी ताकत रखता है.

Google बनाएगी लीडरशिप में जगह

TD Cowen के एनालिस्ट जॉन ब्लैकलेज का कहना है कि Google ने अपने सर्च में जो नए AI फीचर्स जोड़े हैं और जिस तेजी से उसका Gemini ऐप आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि कंपनी आने वाले समय में भी ट्रेडिशनल सर्च में अपनी लीडरशिप बनाए रखेगी.

Alphabet पर बढ़ा भरोसा

हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि AI की दुनिया में कौन सबसे आगे रहेगा, लेकिन Wall Street में अब Alphabet को लेकर भरोसा बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट की मानें तो कंपनी के नए AI फीचर्स और हाल ही में लॉन्च हुए Pixel स्मार्टफोन्स को लोगों ने काफी पसंद किया है. इन नए प्रोडक्ट्स की वजह से Alphabet की मार्केट में पकड़ और मजबूत होती दिख रही है.