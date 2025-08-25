अब सीधे Google Drive से ही एडिट हो जाएंगे वीडियो, Google की डिजिटल रणनीति ने उड़ाए होश!
Advertisement
trendingNow12896379
Hindi Newsटेक

अब सीधे Google Drive से ही एडिट हो जाएंगे वीडियो, Google की डिजिटल रणनीति ने उड़ाए होश!

Google ने Google Drive में एक ऐसा टूल लॉन्च कर दिया है जिसकी वजह से अब आपको अपने वीडियो एडिट करने के लिए किसी दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे Google Vids का नाम दिया गया है.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब सीधे Google Drive से ही एडिट हो जाएंगे वीडियो, Google की डिजिटल रणनीति ने उड़ाए होश!

Google ने अब अपने Google Drive को और स्मार्ट बना दिया है, दरअसल, अब आप सीधे इस वेबसाइट पर ही वीडियो एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है. इसके लिए अब आपको किसी अलग ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने एक नया वेब टूल लॉन्च किया है जिसे Google Vids नाम दिया गया है. हालांकि, फिलहाल इस फीचर को Google Workspace के बिजनेस, इंटरप्राइज, एजुकेशन और नॉन-प्रॉफिट अकाउंट्स के लिए उपलब्ध किया गया है. इसके अलावा जिनके पास भी Google AI Pro या Ultra सब्सक्रिप्शन हो, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

पेट्रोल-डीजल पर बचेगा मोटा पैसा, फ्यूल क्रेडिट कार्ड से इस तरह करें स्मार्ट बचत

क्यों Google ने उठाया यह कदम
Google ने यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया है, ताकि वह अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को वीडियो फ्रेंडली बनने पर जोर दे सके. बता दें कि इससे पहले हाल ही में Google Drive में बिल्ट-इन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का फीचर जोड़ा गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए गूगल ने अपने ब्लॉग में बताया कि Google Vids टूल लगभग सभी इंटरनेट ब्राउजर पर उपलब्ध है, लेकिन इसका पूरा फायदा Google Chrome, Mozilla Firefox और Windows वाले Microsoft Edge जैसे ही कुछ खास ब्राउजर पर ही दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन्हें मिलेगी पूरी सुविधा
Google Workspace के कई तरह के अकाउंट वाले लोग इस नए वीडियो एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें बिजनेस, इंटरप्राइज, इसेंशियल, नॉन-प्रॉफिट और एजुकेशन वाले अकाउंट शामिल हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने Gemini Business या Gemini Enterprise नाम के ऐड-ऑन खरीदे थे वह भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे. लेकिन Google ने ये ऐड-ऑन 15 जनवरी से बेचना बंद कर दिया है.

क्यों जरूरी है फोन को अपडेट करना? इन वजहों से कचरे के भाव रह जाएगा आपका स्मार्टफोन!

Google Vids में मिल रहे इतने फीचर्स-

1. वीडियो में टेक्स्ट और म्यूजिक जोड़ सकते हैं.
2. वीडियो क्लिप को ट्रिप कर सकते हैं.
3. किसी भी GIF के साथ इमेज को जोड़कर वीडियो तैयार कर सकते हैं.
4. MP4, QuickTime, OGG और WebM फॉर्मेट सपोर्ट मिलेगा.
5. Google Vids में टूल में सिर्फ 35 मिनट और 4GB के साइज का वीडियो क्लिप ही अपलोड हो सकता है.
6. आपको किसी भी प्रोजेक्ट में 50 वीडियो ऑब्जेक्ट्स- जैसे म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और वॉयसओवर को जोड़ने की सुविधा दी जाती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle drive

Trending news

लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
;