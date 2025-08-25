अब सीधे Google Drive से ही एडिट हो जाएंगे वीडियो, Google की डिजिटल रणनीति ने उड़ाए होश!

Google ने अब अपने Google Drive को और स्मार्ट बना दिया है, दरअसल, अब आप सीधे इस वेबसाइट पर ही वीडियो एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है. इसके लिए अब आपको किसी अलग ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने एक नया वेब टूल लॉन्च किया है जिसे Google Vids नाम दिया गया है. हालांकि, फिलहाल इस फीचर को Google Workspace के बिजनेस, इंटरप्राइज, एजुकेशन और नॉन-प्रॉफिट अकाउंट्स के लिए उपलब्ध किया गया है. इसके अलावा जिनके पास भी Google AI Pro या Ultra सब्सक्रिप्शन हो, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्यों Google ने उठाया यह कदम

Google ने यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया है, ताकि वह अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को वीडियो फ्रेंडली बनने पर जोर दे सके. बता दें कि इससे पहले हाल ही में Google Drive में बिल्ट-इन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का फीचर जोड़ा गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए गूगल ने अपने ब्लॉग में बताया कि Google Vids टूल लगभग सभी इंटरनेट ब्राउजर पर उपलब्ध है, लेकिन इसका पूरा फायदा Google Chrome, Mozilla Firefox और Windows वाले Microsoft Edge जैसे ही कुछ खास ब्राउजर पर ही दिया जा रहा है.

किन्हें मिलेगी पूरी सुविधा

Google Workspace के कई तरह के अकाउंट वाले लोग इस नए वीडियो एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें बिजनेस, इंटरप्राइज, इसेंशियल, नॉन-प्रॉफिट और एजुकेशन वाले अकाउंट शामिल हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने Gemini Business या Gemini Enterprise नाम के ऐड-ऑन खरीदे थे वह भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे. लेकिन Google ने ये ऐड-ऑन 15 जनवरी से बेचना बंद कर दिया है.

Google Vids में मिल रहे इतने फीचर्स-

1. वीडियो में टेक्स्ट और म्यूजिक जोड़ सकते हैं.

2. वीडियो क्लिप को ट्रिप कर सकते हैं.

3. किसी भी GIF के साथ इमेज को जोड़कर वीडियो तैयार कर सकते हैं.

4. MP4, QuickTime, OGG और WebM फॉर्मेट सपोर्ट मिलेगा.

5. Google Vids में टूल में सिर्फ 35 मिनट और 4GB के साइज का वीडियो क्लिप ही अपलोड हो सकता है.

6. आपको किसी भी प्रोजेक्ट में 50 वीडियो ऑब्जेक्ट्स- जैसे म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और वॉयसओवर को जोड़ने की सुविधा दी जाती है.