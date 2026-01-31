Google का 'अलादीन वाला चिराग'! लॉन्च हुआ Project Genie; अब AI करेगा आपके सारे काम

टेक दिग्गज गूगल (Google) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने में सबसे आगे है. Google के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में 'Project Genie' (प्रोजेक्ट जिनी) को दुनिया के सामने पेश किया है. इस लॉन्च के दौरान पिचाई ने इसे "आउट ऑफ दिस वर्ल्ड" यानी इस दुनिया से परे बताया. यह एक ऐसे AI टूल है जिसकी मदद से लोग अपनी खुद की डिजिटल दुनिया बना सकते हैं. इस फीचर के बाद अब आप सिर्फ गेम खेल ही नहीं बल्कि खुद उसका पूरा माहौल तैयार कर सकते हैं. हम यहां आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं.

क्या है 'प्रोजेक्ट जिनी'?

अगर आम भाषा में कहें तो 'प्रोजेक्ट जिनी' गूगल का अब तक का सबसे एडवांस एआई (AI) मॉडल है. यह सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि इसमें 'एक्शन' लेने में छमता भी है. अभी तक आप ChatGPT या Gemini से कुछ पूछते थे, तो वह आपको जानकारी देता था. लेकिन 'जिनी' आपके लिए वह काम कर देगा, जैसा आप उसको कहेंगे. X पर कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने ऐप के लॉन्च की घोषणा की है. वहां उन्होंने बताया कि जिनी कैसे काम करेगा. पिचाई ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर आप जिनी से कहते हैं, 'मेरे अगले हफ्ते की गोवा ट्रिप प्लान करो, फ्लाइट बुक करो और होटल का कन्फर्मेशन मेरे दोस्तों को ईमेल कर दो,' तो यह AI खुद आपके ऐप्स और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके ये सारे काम कर देगा.

एआई जो आपके दिमाग की तरह सोचेगा

पिचाई के मुताबिक, प्रोजेक्ट जिनी में 'रीजनिंग' (तर्क करने) की गजब की क्षमता है. यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपकी आदतों को समझता है. यह आपके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व करता है और भविष्य में आपके कहने से पहले ही चीजें तैयार रखता है. सुंदर पिचाई ने कहा कि हमने इसे सिर्फ डेटा पर नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार (Human Behavior) पर ट्रेन किया है. यह एआई के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है.

प्रोजेक्ट जेनी क्यों है खास?

जिनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्रॉस-प्लेटफॉर्म क्षमता है. यह सिर्फ गूगल के ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगा. यह आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन और स्मार्ट होम डिवाइसेस के बीच एक पुल की तरह काम करेगा. इसकी मदद से आप कड़े से कड़े सॉफ्टवेयर कोड्स को चुटकियों में लिख और टेस्ट कर सकते हैं. इस AI की मदद से आप एक रफ स्केच को 3D में बदल सकते हैं. यह AI आपकी मीटिंग्स री-शेड्यूल करने के साथ आपके बिजली का बिल भी भर सकता है. बेहतर विज़ुअल के लिए Google ने प्रोजेक्ट जेनी के साथ नैनो बनाना प्रो को जोड़ा है.

बड़ा बदलाव ला सकती है यह टेक्नोलॉजी

टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी तकनीक आगे चलकर गेमिंग, पढ़ाई, डिजाइन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है. अगर AI इंसानों की कल्पना को इतनी आसानी से डिजिटल दुनिया में बदलने लगे, तो आने वाले समय में वर्चुअल अनुभव हमारे हर रोज के काम का हिस्सा बन सकता है. आम भाषा में कहें तो अब इंसानों की कल्पना और टेक्नॉलजी के बीच की दूरी तेजी से घट रही है.

प्राइवेसी का क्या?

इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ प्राइवेसी का सवाल उठना लाजिमी है. गूगल ने दावा किया है कि प्रोजेक्ट जिनी पूरी तरह से 'ऑन-डिवाइस' एआई पर आधारित होगा. इसका मतलब यह आपका डेटा क्लाउड पर ले जाने के बजाय आपके फोन या लैपटॉप पर ही प्रोसेस करेगा.

