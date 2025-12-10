भारत में लॉन्च हुआ Google AI Plus! सिर्फ ₹399 में मिलेगा Gemini 3 Pro, AI वीडियो-इमेज टूल और 200GB स्टोरेज

Google ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है Google AI Plus. इसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि लोग कम कीमत में Google के सबसे एडवांस्ड AI फीचर्स का फायदा उठा सकें. इसकी कीमत ₹399 प्रति माह रखी गई है, लेकिन नए यूजर्स पहले छह महीनों तक इसे ₹199 प्रति माह में इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी शुरुआत करना काफी आसान है और कोई बड़ा खर्च नहीं आता.

इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

Google AI Plus का सबसे बड़ा फायदा है Gemini 3 Pro मॉडल तक एक्सपैंडेड एक्सेस. यह Google का अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल माना जाता है. इसके साथ यूजर्स को तेज, स्मार्ट और ज्यादा सटीक AI रिजल्ट मिलेंगे. चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हों, कोडिंग, ट्रांसलेशन, आइडिया जनरेशन या किसी टास्क को सॉल्व कर रहे हों—Gemini 3 Pro हर जगह बेहतर रेस्पॉन्स देगा.

इसके साथ Google ने अपने नए इमेज AI मॉडल Nano Banana Pro तक पहुंच भी प्लान में शामिल की है. यह मॉडल ज्यादा डिटेल्ड और क्रिएटिव इमेज बनाता है. आप फोटो एडिट कर सकते हैं, नई विजुअल डिजाइन बना सकते हैं और Gemini ऐप के अंदर सीधे नई इमेज तैयार कर सकते हैं.

सबसे दिलचस्प चीज है AI वीडियो जनरेशन. सब्सक्राइबर्स छोटी वीडियो भी सीधे ऐप से बना सकेंगे. इसके अलावा Flow नाम का नया क्रिएटिव टूल मिलेगा, जो आइडिया सोचने, उन्हें विजुअल रूप में बदलने और स्टोरी तैयार करने में मदद करता है.

Google की ऐप्स में मिलेगा स्मार्ट AI अंदर ही अंदर

Google AI Plus का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे Gmail और Docs जैसे रोजमर्रा के ऐप्स भी ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं. इसमें Gemini का गहरा इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे आप जल्दी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को री-राइट कर सकते हैं, कंटेंट में सुधार कर सकते हैं और बड़ी जानकारी का सार निकाल सकते हैं — वो भी बिना किसी अलग टूल पर जाए.

NotebookLM से बेहतर रिसर्च एक्सपीरियंस

AI Plus सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को NotebookLM, Google का AI-आधारित रिसर्च असिस्टेंट, का एक्सटेंडेड एक्सेस मिलेगा. यह लंबे डॉक्यूमेंट पढ़कर उनमें से जरूरी बातें निकाल सकता है, समरी बना सकता है और जटिल जानकारी को आसान करके समझा सकता है. यह छात्रों, प्रोफेशनल्स और रिसर्च करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है.

स्टोरेज और फैमिली शेयरिंग भी शामिल

Google AI Plus में 200GB क्लाउड स्टोरेज भी दिया गया है. यह स्टोरेज Google Photos, Drive और Gmail पर काम करेगा. इसके अलावा आप इस प्लान को 5 फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन पूरे परिवार की Google सर्विसेज को अपग्रेड कर सकता है.

भारत के लिए यह प्लान क्यों जरूरी है?

Google का यह कदम भारत में AI को ज्यादा लोगों तक आसान कीमत में पहुंचाने का प्रयास है. चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस का काम, बिजनेस, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन या दिनभर के छोटे-छोटे डिजिटल टास्क — AI Plus इन सबको आसान बनाता है. इस सब्सक्रिप्शन को Google ने एक ऐसा “ऑल-इन-वन AI अपग्रेड” बताया है, जो भारतीय यूजर्स के पूरे Google अनुभव को स्मार्ट और तेज बनाता है.