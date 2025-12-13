Google का नया जादू! बस एक लाइन लिखो और App बन जाएगा, Disco AI ब्राउजर कर रहा कमाल

What is Google Disco: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस में Google ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. वेब ब्राउजिंग के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ते हुए गूगल ने Disco नाम का नया AI ब्राउजर लॉन्च कर दिया है जो सिर्फ वेबसाइट खोलने तक सीमित नहीं है बल्कि यूजर के सवालों को प्रॉम्प्ट बनाकर सीधे एक स्पेशल ऐप तैयार कर देता है. गूगल का Gemini 3 से पावर्ड यह ब्राउजर ब्राउजिंग और ऐप-बिल्डिंग के एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ता है. Google का दावा है कि Disco यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट डिजिटल एक्सपीरियंस देने में सक्षम है जो आने वाले समय में इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल सकता है.

GenTabs क्या है?

Google Disco नार्मल ब्राउजरों से पूरी तरह अलग काम करता है. इस ब्राउजर में GenTabs नाम का एक टूल है जो यूजर से सवाल या प्रॉम्प्ट इनपुट के रूप में लेता है. इसके बाद यह उससे जुड़े हुए टैब खोलता है और यूजर जो भी करना चाहता है उसके लिए एक कस्टम ऐप तैयार कर देता है. जैसे-अगर आप Disco से कहीं ट्रिप को लेकर सुझाव मांगते हैं तो यह खुद से एक ट्रिप प्लानर ऐप तैयार कर देता है.

गूगल का यह नया टूल स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है. अगर वे किसी विषय का लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो GenTabs एक ऐसा ऐप बनाएगा जो जानकारी को विज़ुअलाइज कर देगा और उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में सहायता करेगा.

ChatGPT और Gemini से कैसे अलग है Disco

बता दें कि यही काम ChatGPT और Gemini जैसे AI चैटबॉट्स भी यही काम कर सकते हैं लेकिन गूगल का Google Disco को जो चीज खास बनाती है वह है इसकी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस.

Disco, Gemini 3 का इस्तेमाल करके आपके ब्राउजर और चैट हिस्ट्री से जानकारी लेकर कस्टमाइज्ड ऐप बनाता है. एक बार ऐप बनने के बाद Google का कहना है कि इससे सामान्य बातचीत का इस्तेमाल करके और बेहतर बनाया जा सकता है. खास बात यह है कि GenTabs जानकारी के सोर्स का लिंक भी देता है.

ऐसे कर सकते हैं ट्राई

Google के अनुसार जो लोग Disco ट्राई करना चाहते हैं उन्हें Google Labs पेज से वेटलिस्ट में शामिल होना होगा. अभी यह ऐप केवल macOS पर ही उपलब्ध है. लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि Disco को आम यूजर्स के लिए कब शुरू किया जाएगा.

