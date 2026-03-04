सूटकेस में छिपेगा 'जासूस'! Google-Air India की जुगलबंदी बदलेगी हवाई सफर का अंदाज, सामान ढूंढना होगा बच्चों का खेल

Air India Google Find Hub: जब भी हम सफर में होते हैं तो सबसे ज्यादा एक ही बात सताती है वह है सामान का गुम होना. यात्रा के दौरान सामान गुन हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है. अब गूगल इसी समस्या का समाधान लेकर आया है. गूगल ने एयर इंडिया के साथ साथहाथ मिलाकर इस समस्या का 'स्मार्ट' समाधान लाया है. गूगल ने अपने Find Hub नेटवर्क में एक नया अपडेट पेश किया है जिससे एंड्रॉयड यूजर्स अपने खोए हुए बैग की लाइव लोकेशन सीधे एयरलाइंस के साथ शेयर कर सकेंगे. इस नए अपडेट के बाद अब यात्रियों को एयरलाइन स्टाफ को यह समझाने में समस्या नहीं होगी कि उनका बैग कहां हो सकता है बल्कि अब एक डिजिटल लिंक के जरिए सीधे अपने सूटकेस की सटीक लोकेशन भेज सकेंगे.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

अक्सर एयरपोर्ट पर बैग गुम हो जाने पर यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. अब अगर आपके बैग में Find Hub सपोर्टेड ट्रैकर लगा है तो आप ऐप के जरिए एक डिजिटल लिंक जनरेट कर सकते हैं. इससे आप तुरंत लोकेशन शेयर कर सकते हैं.

शेयरिंग है आसान

Find Hub ऐप में जाकर यात्री सीधे Share Item Location पर टैप कर सकते हैं.

सीधे एयरलाइन को भेज सकेंगे

इस लिंक को आप एयर इंडिया की वेबसाइट या ऐप पर बैगेज क्लेम के दौरान पेस्ट कर सकते हैं.

रियल-टाइम ट्रैकिंग

एयरलाइन के पास आपके बैग की पल-पल की जानकारी मिलने लगेगी जिससे उन्हें बैग खोजने में आसानी होगी.

प्राइवेसी और सुरक्षा का पूरा ध्यान

गूगल ने साफ किया है कि इस फीचर में यूजर का पूरा कंट्रोल रहेगा.

ऑटो-एक्सपायर

खास बात यह है कि शेयर किया गया लिंक 7 दिनों के बाद अपने आप काम करना बंद कर देता है.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

गूगल ने इस अपडेट के साथ प्राइवेसी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया है. इसमें यात्री की लोकेशन डेटा पूरी तरह सेफ है.

ऑटो-स्टॉप

जैसे ही आपका फोन आपके बैग के करीब आएगा, शेयरिंग खुद-ब-खुद बंद हो जाएगी.

इन एयरलाइंस के साथ हुआ करार

फिलहाल गूूगल के इस फीचर के साथ एयर इंडिया के साथ-साथ Lufthansa, चाइना एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और स्विस इंटरनेशनल जैसी 10 से ज्यादा बड़ी एयरलाइंस इस सिस्टम से जुड़ गई हैं.

सिर्फ यही नहीं गूगल अब Samsonite के साथ मिलकर ऐसे स्मार्ट सूटकेस तैयार कर रहा है जिनमें Find Hub ट्रैकर पहले से ही फिट रहेगा. यानी अब आपको अलग से टैग खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी.

