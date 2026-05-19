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Hindi NewsटेकGoogle IO 2026: मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में करेगा नया Flash मॉडल, जानें इसके सभी हिडन फीचर्स

Google I/O 2026: मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में करेगा नया 'Flash' मॉडल, जानें इसके सभी हिडन फीचर्स

सबसे ज्यादा चर्चा Gemini 3.5 Flash की हो रही है. कंपनी अब AI पर पूरी तरह फोकस करती दिख रही है और इसी वजह से उसने अपने Gemini मॉडल परिवार को और ज्यादा ताकतवर बनाया है. Google का कहना है कि Gemini 3.5 Flash सिर्फ तेज नहीं है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 19, 2026, 11:41 PM IST
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Gemini 3.5 Flash Google की नई AI मॉडल फैमिली का हिस्सा है.
Gemini 3.5 Flash Google की नई AI मॉडल फैमिली का हिस्सा है.

Google ने अपने बड़े इवेंट Google I/O 2026 में कई नए AI अपडेट्स पेश किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Gemini 3.5 Flash की हो रही है. कंपनी अब AI पर पूरी तरह फोकस करती दिख रही है और इसी वजह से उसने अपने Gemini मॉडल परिवार को और ज्यादा ताकतवर बनाया है. Google का कहना है कि Gemini 3.5 Flash सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि यह पहले से ज्यादा स्मार्ट और एडवांस भी है.

Gemini 3.5 Flash क्या है?

Gemini 3.5 Flash Google की नई AI मॉडल फैमिली का हिस्सा है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल AI एजेंट्स को पहले से ज्यादा समझदार और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. “Flash” नाम से साफ है कि इसका सबसे बड़ा फोकस स्पीड पर रखा गया है. यानी यूजर्स को बहुत कम समय में तेज और सटीक जवाब मिलेंगे. Google इसे अपने कई सर्विसेज में डिफॉल्ट मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में Google Search, Gemini ऐप और दूसरे AI फीचर्स में यूजर्स को Gemini 3.5 Flash का अनुभव मिलेगा.

स्पीड के साथ मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस

आमतौर पर AI मॉडल्स में देखा जाता है कि ज्यादा स्पीड के लिए इंटेलिजेंस या क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है. लेकिन Google का कहना है कि Gemini 3.5 Flash इस मामले में अलग है. कंपनी के मुताबिक यह मॉडल तेज जवाब देने के साथ-साथ बड़े फ्लैगशिप AI मॉडल्स जैसी क्षमता भी रखता है.

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Google ने दावा किया है कि Gemini 3.5 Flash कई मामलों में पुराने Gemini 3.1 Pro से बेहतर प्रदर्शन करता है. खासतौर पर Coding और Agentic Tasks में इसकी क्षमता ज्यादा मजबूत बताई गई है. इसके अलावा यह मल्टीमॉडल अंडरस्टैंडिंग में भी बेहतर काम करता है. यानी यह टेक्स्ट, इमेज और दूसरे इनपुट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है.

लंबे और मुश्किल कामों में भी मददगार

Google के अनुसार Gemini 3.5 Flash सिर्फ छोटे सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा. यह लंबे और जटिल AI Tasks को भी संभाल सकता है. कंपनी ने इसे “Long-Horizon Agentic Tasks” के लिए काफी उपयोगी बताया है. इसका मतलब है कि भविष्य में AI कई स्टेप्स वाले काम खुद मैनेज कर पाएगा. उदाहरण के तौर पर, रिसर्च करना, डेटा इकट्ठा करना, वेब इंटरफेस तैयार करना और अलग-अलग AI एजेंट्स को एक साथ मैनेज करना जैसे काम इसमें आसान हो सकते हैं.

Web UI और Graphics भी होंगे ज्यादा इंटरैक्टिव

Gemini 3.5 Flash को सिर्फ टेक्स्ट AI तक सीमित नहीं रखा गया है. Google का कहना है कि यह ज्यादा इंटरैक्टिव Web UI और Graphics भी तैयार कर सकेगा. यानी आने वाले समय में वेबसाइट्स और ऐप्स में AI आधारित डिजाइन और इंटरफेस पहले से ज्यादा स्मार्ट दिख सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर डेवलपर्स और टेक कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे वे तेजी से AI आधारित एप्लिकेशन और वेब टूल्स बना पाएंगे.

अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं यूजर्स

Google ने Gemini 3.5 Flash को आज से ही Gemini ऐप और Google Search के AI Mode में उपलब्ध करा दिया है. यानी यूजर्स तुरंत इसका अनुभव ले सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि वह Gemini 3.5 Pro पर काम कर रही है, जिसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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