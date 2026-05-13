अब फोन खुद करेगा आपके सारे काम, ईमेल पढ़कर दे देगा रिप्लाई! Gemini के ये फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Google ने Android यूजर्स के लिए एक बड़ा AI अपडेट पेश किया है, जिसका नाम Gemini Intelligence है. कंपनी का कहना है कि अब स्मार्टफोन सिर्फ आपके आदेश पर काम करने वाला डिवाइस नहीं रहेगा, बल्कि एक proactive assistant की तरह खुद कई काम संभाल सकेगा. Google इस नई तकनीक के जरिए “Agentic AI” को Android ecosystem का हिस्सा बना रहा है. इसका मतलब है कि अब फोन सिर्फ ऐप खोलने और कमांड फॉलो करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर के काम को समझकर कई टास्क अपने आप पूरा करेगा. Gemini Intelligence की शुरुआत इस साल गर्मियों में Samsung Galaxy S26 और Google Pixel 10 डिवाइसेज से होगी. इसके बाद इसे स्मार्टवॉच, कार, स्मार्ट ग्लास और लैपटॉप तक बढ़ाया जाएगा.

अब फोन खुद करेगा कई स्टेप वाले काम

Google के मुताबिक Gemini Intelligence कई ऐप्स में जाकर complex multi-step tasks पूरा कर सकता है. यानी यूजर को बार-बार अलग-अलग ऐप्स में जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी छात्र के Gmail में क्लास का syllabus पड़ा है, तो Gemini उस syllabus को पढ़कर जरूरी किताबों की पहचान कर सकता है और उन्हें ऑनलाइन shopping cart में भी जोड़ सकता है. इतना ही नहीं, यह स्पिन क्लास के लिए बाइक बुक करने जैसा काम भी कर सकता है.

Google ने visual context को भी इसमें जोड़ा है. मान लीजिए आपने notes app में grocery list बनाई हुई है. अब आप सिर्फ power button दबाकर Gemini से कह सकते हैं कि “इन सामानों का delivery shopping cart बना दो.” इसके बाद AI खुद सारे आइटम जोड़ देगा.

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फोटो देखकर भी करेगा काम

Gemini Intelligence सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि फोटो को समझकर भी काम कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर होटल लॉबी में रखे ट्रैवल ब्रोशर की फोटो खींचकर कहता है कि “Expedia पर ऐसा ही tour छह लोगों के लिए ढूंढो,” तो Gemini बैकग्राउंड में यह काम शुरू कर देगा. AI लाइव progress notifications भी दिखाएगा और जब सब तैयार हो जाएगा तब यूजर से final confirmation मांगेगा. यानी पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाली है.

फॉर्म भरना और Voice Typing भी होगा स्मार्ट

Google ने मोबाइल पर होने वाली दो बड़ी परेशानियों को भी आसान बनाने की कोशिश की है. पहली समस्या है लंबे forms भरना. अब Gemini यूजर की permission मिलने पर connected apps से जरूरी जानकारी लेकर complex forms को सिर्फ एक tap में भर सकेगा. Google का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह opt-in होगा यानी यूजर की अनुमति के बिना डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कंपनी ने privacy और user control पर खास जोर दिया है.

इसके अलावा Google ने Gboard में Rambler नाम का नया फीचर जोड़ा है. यह फीचर लोगों के बोलने के प्राकृतिक तरीके को समझता है. अगर कोई बोलते समय “um”, “like” जैसे शब्द बार-बार इस्तेमाल करता है, तो Rambler उन्हें हटाकर साफ और polished message तैयार करेगा. सबसे खास बात यह है कि यह multi-language support भी देता है. यानी यूजर एक ही voice typing में English और Hindi दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Create My Widget फीचर भी आया

Google पहली बार “Generative UI” लेकर आया है. इसके तहत Create My Widget फीचर लॉन्च किया गया है. अब यूजर सिर्फ अपनी जरूरत बताकर custom widgets बना सकेंगे. उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर ऐसा widget चाहता है जो हर हफ्ते तीन high-protein recipes सुझाए, तो Gemini ऐसा widget बना देगा. इसी तरह कोई custom weather widget भी बनाया जा सकता है जिसमें सिर्फ वही जानकारी दिखे जो यूजर देखना चाहता है. ये widgets पूरी तरह resizable होंगे और Android फोन के साथ-साथ Wear OS watches पर भी काम करेंगे.

नया डिजाइन और बेहतर प्राइवेसी

Google अपने नए AI फीचर्स के साथ Material 3 Expressive नाम की नई डिजाइन लैंग्वेज भी ला रहा है. इससे Android का इंटरफेस पहले से ज्यादा modern और interactive दिखेगा. कंपनी ने साफ किया है कि Gemini सिर्फ यूजर के specific prompts पर ही काम करेगा और task पूरा होते ही रुक जाएगा. यानी यूजर का पूरा कंट्रोल बना रहेगा और privacy का भी ध्यान रखा जाएगा.