/Google ने पेश किया Gemini Robotics 2: अब इंसानों की तरह सोचेंगे रोबोट्स, बिना इंटरनेट के भी करेंगे काम

रोबोट्स अब तक सिर्फ वही काम करने के लिए जाने जाते थे, जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता था. थोड़ा सा भी बदलाव होने पर ये मशीनें हाथ खड़े कर देती थीं. लेकिन गूगल अब इस तस्वीर को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. टेक जगत की कंपनी गूगल की AI लैब डीपमाइंड ने Gemini Robotics 2 लॉन्च कर दिया है, जिसे ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट्स का नया AI दिमाग कहा जा रहा है. यह नया मॉडल रोबोट्स को न सिर्फ इंसानों की तरह सोचना, चलना और काम करना सिखाएगा, बल्कि अचानक सामने आई चीजों का सामना खुद करने की ताकत भी देगा. आइए जानते हैं गूगल का यह नया रोबोटिक ब्रेन आखिर कितना पावरफुल है...
यह नया AI मॉडल रोबोट्स को सिर्फ निर्देश मानने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें अपने आसपास के माहौल को समझने, फैसले लेने और मुश्किल से मुश्किल काम खुद निपटाने की काबिलियत देगा.
Gemini Robotics 2 की सबसे बड़ी खासियत इसका होल-बॉडी कंट्रोल है. पुराने मॉडल्स जहां रोबोट्स के सिर्फ ऊपरी हिस्से को कंट्रोल कर पाते थे, वहीं यह नया मॉडल पूरे रोबोट को एक साथ गाइड करता है.
अब रोबोट्स एक ही समय में चलने, झुकने, बैलेंस बनाने और अपने हाथों का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे.
5 उंगलियों वाले रोबोटिक हाथों की सहायता से अब रोबोट बहुत बारीक काम कर सकते हैं जैसे गांठ बांधना, जिप-लॉक बैग सील करना और छोटी चीजें उठाना.
गोदामों में भारी सामान की पैकिंग के लिए यह टेक्नोलॉजी गेम-चेंजर साबित हो सकती है.
One brain. For any robot.
We’re launching Gemini Robotics 2: our next-generation physical AI bringing full body intelligence to humanoids, advanced dexterity, multi-robot teamwork and more. pic.twitter.com/1rFw3NUytb
Google DeepMind (@GoogleDeepMind) July 30, 2026
गूगल ने इसके साथ Gemini Robotics ER 2 भी पेश किया है, जो रोबोट्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता है.
यह मॉडल खुद सीधे रोबोट के हाथ-पैर नहीं हिलाता, बल्कि इंसानों की बोली हुई बातों को समझकर बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता है. अगर काम के दौरान कोई गड़बड़ी होती है, तो यह तुरंत नया प्लान बना लेता है. इसकी सहायता से सैकड़ों स्टेप्स वाले लंबे काम आसानी से किए जा सकेंगे और कई रोबोट्स एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे.
अक्सर रोबोट्स को चलने के लिए तेज इंटरनेट या क्लाउड कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, लेकिन गूगल का Gemini Robotics On-Device 2 इस समस्या को खत्म कर देगा.
यह मॉडल सीधे रोबोट के अंदर लगे हार्डवेयर पर ही काम करता है, यानी इंटरनेट बंद होने पर भी रोबोट बिना रुके काम करता रहेगा.
डेवलपर्स सिर्फ कुछ घंटों में और 200 से भी कम उदाहरणों की सहायता से इसे नए रोबोट्स के लिए तैयार कर सकते हैं.
रोबोट्स इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए गूगल ने सुरक्षा का खास ध्यान रखा है. गूगल ने इसके लिए ASIMOV-Agentic नाम का एक नया टेस्ट बेंचमार्क बनाया है.
यह सिस्टम यह चेक करता है कि रोबोट्स खतरनाक या गलत कमांड्स को मना कर पा रहे हैं या नहीं. अगर काम के दौरान कोई इंसान रोबोट के बहुत करीब आ जाता है, तो रोबोट खुद-ब-खुद रुक जाएगा और इंसान के दूर जाने पर ही दोबारा काम शुरू करेगा.