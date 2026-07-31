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Google ने पेश किया Gemini Robotics 2: अब इंसानों की तरह सोचेंगे रोबोट्स, बिना इंटरनेट के भी करेंगे काम

गूगल की AI लैब डीपमाइंड ने Gemini Robotics 2 पेश कर दिया है, जो रोबोट्स को इंसानों की तरह सोचने, चलने और फैसले लेने की ताकत देगा. अब रोबोट्स बिना इंटरनेट भी काम करेंगे और खुद फैसले ले सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 31, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:41 PM IST
Google ने पेश किया Gemini Robotics 2: अब इंसानों की तरह सोचेंगे रोबोट्स, बिना इंटरनेट के भी करेंगे काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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