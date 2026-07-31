/Google ने पेश किया Gemini Robotics 2: अब इंसानों की तरह सोचेंगे रोबोट्स, बिना इंटरनेट के भी करेंगे काम

रोबोट्स अब तक सिर्फ वही काम करने के लिए जाने जाते थे, जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता था. थोड़ा सा भी बदलाव होने पर ये मशीनें हाथ खड़े कर देती थीं. लेकिन गूगल अब इस तस्वीर को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. टेक जगत की कंपनी गूगल की AI लैब डीपमाइंड ने Gemini Robotics 2 लॉन्च कर दिया है, जिसे ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट्स का नया AI दिमाग कहा जा रहा है. यह नया मॉडल रोबोट्स को न सिर्फ इंसानों की तरह सोचना, चलना और काम करना सिखाएगा, बल्कि अचानक सामने आई चीजों का सामना खुद करने की ताकत भी देगा. आइए जानते हैं गूगल का यह नया रोबोटिक ब्रेन आखिर कितना पावरफुल है...