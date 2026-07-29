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Google का नया कमाल: भारत में लॉन्च हुआ Gemini Spark, अब फोन लॉक होने पर भी काम करेगा AI; जानिए कैसे

गूगल ने भारत में अपना नया Gemini Spark एआई एजेंट लॉन्च कर दिया है, जो फोन लॉक या लैपटॉप शटडाउन होने पर भी बैकग्राउंड में काम करेगा. यह 24/7 डिजिटल असिस्टेंट आपके ईमेल्स, ट्रैवल्स, बिल्स और कैलेंडर को बिना किसी नए प्रॉम्ट के खुद-ब-खुद मैनेज कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:10 PM IST
Google का नया कमाल: भारत में लॉन्च हुआ Gemini Spark, अब फोन लॉक होने पर भी काम करेगा AI; जानिए कैसे

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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