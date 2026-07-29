/Google का नया कमाल: भारत में लॉन्च हुआ Gemini Spark, अब फोन लॉक होने पर भी काम करेगा AI; जानिए कैसे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद न सिर्फ काम आसान हुआ हैं, बल्कि समय की भी बचत होने लगी है. जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते हैं, वही काम एआई कुछ ही मिनटों में कर देता है. AI भी लगातार बदल रहा है और एडवांस बनता जा रहा है. अब तक आप जब भी किसी AI चैटबॉट से सवाल पूछते थे, तभी वह आपको जवाब देता था. लेकिन Google अब इस पूरे प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसी क्रम में गूगल ने भारत में अपना नया Gemini Spark लॉन्च कर दिया है, जो एक ऐसा AI एजेंट है जो आपके फोन का लॉक बंद होने या लैपटॉप के शटडाउन रहने पर भी बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा.
कंपनी इस नए फीचर को अगले कुछ सप्ताह में भारत के Google AI Pro और AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए रोलआउट कर रही है.
अभी तक गूगल के एआई Gemini चैटबॉट से काम करवाने के लिए आपको बार-बार निर्देश यानी प्रॉम्ट देने पड़ते हैं. लेकिन Gemini Spark एक 24/7 डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करता है. एक बार प्रॉम्ट देने के बाद यह आपके Gmail इनबॉक्स पर नजर रख सकता है, Google Docs और Sheets को अपडेट कर सकता है और जरूरी डेटा को ऑर्गनाइज कर सकता है.
गूगल के अनुसार, Gemini Spark आपके कई रुटीन कामों को खुद-ब-खुद पूरा कर सकता है.
ट्रैवल प्लान और इन्विटेशन
अगर आपके Gmail पर कोई फ्लाइट बुकिंग आती है, तो Spark उसकी डिटेल्स खुद ही आपकी Google Sheet में जोड़ देगा. शादियों या इवेंट्स के इन्विटेशन ईमेल से मेहमानों की लिस्ट और उनकी पसंद-नापसंद तैयार कर कैटरर को भेजने के लिए समरी बना सकता है.
वीकेंड और इवेंट प्लानिंग
हर शुक्रवार को यह आपके शहर के लोकल इवेंट्स खोजकर लिस्ट तैयार कर सकता है और बेहतरीन ऑप्शंस को आपके गूगल कैलेंडर में जोड़ सकता है.
सब्सक्रिप्शन ट्रैकिंग
बेकार के खर्चों से बचाने के लिए यह आपके मंथली बिल्स स्कैन करेगा. फ्री ट्रायल खत्म होने या प्राइस बढ़ने पर आपको अलर्ट करेगा और कैंसिल करने के लिए ड्राफ्ट मेल भी तैयार कर देगा.
प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल स्टाइल
यह आपके पुराने ईमेल्स को समझकर आपकी राइटिंग स्टाइल की गाइड बना सकता है, जिससे भविष्य के मेल ड्राफ्ट आपकी भाषा और अंदाज में लिखे जा सकें.
Gemini Spark गूगल के Gemini 3.6 Flash AI मॉडल पर चलता है और इसके लिए गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है. इसी वजह से यह डिवाइस ऑफ होने पर भी काम कर पाता है.
इसके लॉन्च के साथ ही गूगल ने साफ किया है कि यह पूरी तरह से यूजर के कंट्रोल में रहेगा. आप तय कर सकते हैं कि इसे किन गूगल ऐप्स का एक्सेस देना है. साथ ही, ईमेल भेजने या कोई पेमेंट करने जैसे बड़े फैसले लेने से पहले यह AI हमेशा यूजर की परमिशन लेगा.