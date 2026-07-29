/Google का नया कमाल: भारत में लॉन्च हुआ Gemini Spark, अब फोन लॉक होने पर भी काम करेगा AI; जानिए कैसे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद न सिर्फ काम आसान हुआ हैं, बल्कि समय की भी बचत होने लगी है. जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते हैं, वही काम एआई कुछ ही मिनटों में कर देता है. AI भी लगातार बदल रहा है और एडवांस बनता जा रहा है. अब तक आप जब भी किसी AI चैटबॉट से सवाल पूछते थे, तभी वह आपको जवाब देता था. लेकिन Google अब इस पूरे प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसी क्रम में गूगल ने भारत में अपना नया Gemini Spark लॉन्च कर दिया है, जो एक ऐसा AI एजेंट है जो आपके फोन का लॉक बंद होने या लैपटॉप के शटडाउन रहने पर भी बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा.