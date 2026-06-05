Google का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव! लॉन्च किया 'Search Profiles' फीचर, अब बदल जाएगा सर्च करने का पूरा तरीका

गूगल ने आधिकारिक तौर पर 'सर्च प्रोफाइल्स' नाम के एक नए स्पेस की शुरुआत की है. यह फीचर पब्लिशर्स और क्रिएटर्स को एक सेंट्रल प्लेस यानी एक मुख्य केंद्र प्रदान करता है जहां वे अपने नवीनतम आर्टिकल्स, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट्स को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं. गूगल का मानना है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स सर्च इंजन पर ही किसी भी सोर्स या क्रिएटर के बारे में बिल्कुल सटीक और अप-टू-डेट जानकारी हासिल कर सकेंगे. यह कदम इंटरनेट पर मौजूद भ्रामक जानकारियों को रोकने और विश्वसनीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

यूजर्स और क्रिएटर्स को कैसे मिलेगा इसका सीधा फायदा

इस नए फीचर के आने के बाद, यूजर्स के लिए अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को फॉलो करना बेहद आसान हो जाएगा. लोग सीधे इन सर्च प्रोफाइल्स से किसी भी पब्लिशर को फॉलो कर सकेंगे. ऐसा करने से उस क्रिएटर का कंटेंट यूजर के स्मार्टफोन में मौजूद 'गूगल ऐप' की होम स्क्रीन यानी 'गूगल डिस्कवर' (Google Discover) फीड में दिखाई देने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी. पब्लिशर्स और क्रिएटर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इसके जरिए वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीधे लाखों नए दर्शकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं.

प्रोफाइल को एक्सेस करने और क्लेम करने का तरीका

गूगल सर्च प्रोफाइल्स को मोबाइल डिवाइस के जरिए बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. यूजर्स किसी क्रिएटर के नॉलेज पैनल (Knowledge Panel) के माध्यम से, डिस्कवर फीड में उनके नाम पर टैप करके या फिर एक सीधे यूआरएल (Direct URL) के जरिए इस प्रोफाइल पेज पर पहुंच सकते हैं. गूगल के अनुसार, जिन पब्लिशर्स और क्रिएटर्स की किसी भी बड़े सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वे अपनी इस सर्च प्रोफाइल को क्लेम और कस्टमाइज कर सकते हैं. इसके तहत वे अपना अवतार (Avatar), बायो (Bio), वेबसाइट लिंक्स और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं.

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नॉलेज पैनल का अपग्रेड और क्रेडिबिलिटी

जो क्रिएटर्स इस सर्च प्रोफाइल को क्लेम करेंगे, पात्रता के आधार पर गूगल उनका एक नया 'नॉलेज पैनल' भी तैयार कर सकता है. इसके अलावा, जिन पब्लिशर्स के पास पहले से ही गूगल नॉलेज पैनल मौजूद है, उनका पैनल इस नए फीचर के साथ ऑटोमैटिकली अपग्रेड हो जाएगा. इसमें उनका नवीनतम अवतार, नया कंटेंट और उनकी सर्च प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक दिखाई देने लगेगा. गूगल का मानना है कि इस बदलाव से लोगों के लिए भरोसेमंद कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढना आसान होगा और कंटेंट प्रोड्यूसर्स को भी इस बात पर पूरा कंट्रोल मिलेगा कि वे गूगल सर्च पर दुनिया के सामने कैसे दिखते हैं.

उपलब्धता और भविष्य की योजनाएं

फिलहाल गूगल ने इस बेहद शानदार 'सर्च प्रोफाइल्स' फीचर की शुरुआत शुरुआती तौर पर केवल यूनाइटेड स्टेट्स (United States) यानी अमेरिका में की है. हालांकि, गूगल की योजना आने वाले समय में इस फीचर का विस्तार वैश्विक स्तर (Globally) पर करने की है ताकि दुनिया भर के क्रिएटर्स इसका लाभ उठा सकें. इसके साथ ही कंपनी समय के साथ इसमें कई नई क्षमताएं और फीचर्स भी जोड़ने वाली है. डिजिटल पब्लिशिंग के इस नए दौर में यह फीचर उन क्रिएटर्स के लिए एक वरदान साबित होगा जो गूगल के जरिए अपनी एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बनाना चाहते हैं.