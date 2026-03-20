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Google का बड़ा दांव! अब बोलकर डिजाइन करें अपना ऐप और वेबसाइट, लॉन्च हुआ जादुई प्लेटफॉर्म 'Stitch'

Google Stitch Launch: गूगल (Google) ने टेक और डिजाइन की दुनिया में एक बड़ा धमाका कर दिया है. कंपनी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम 'Stitch' (स्टिच) रखा गया है. यह प्लेटफॉर्म ऐप और वेब पेज डिजाइन करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है. इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग (Coding) जानने की भी जरूरत नहीं है.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:40 AM IST
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Google का बड़ा दांव! अब बोलकर डिजाइन करें अपना ऐप और वेबसाइट, लॉन्च हुआ जादुई प्लेटफॉर्म 'Stitch'

Google Stitch Launch: क्या आप बिना कोडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे अपना खुद का ऐप या वेबसाइट बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो गूगल ने आपकी इस मुश्किल का हल निकाल लिया है. गूगल लैब्स ने Stitch (स्टिच) नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो वाइब डिजाइनिंग (Vibe Designing) के कॉन्सेप्ट पर काम करता है. अब आपको ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए पिक्सल और ग्रिड के साथ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पसंद बताइए और एआई आपके लिए ऐप तैयार कर देगा. यह एक ऐसा नो कोड (No Code) प्लेटफॉर्म है. इस बड़ी टेक अपडेट ने डिजाइनिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है. आइए समझते हैं कि यह नया टूल कैसे काम करता है?

क्या है Stitch?

Stitch एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बताए गए टेक्स्ट को सीधे डिजाइन में बदल देता है. अगर आप कहते हैं कि आपको एक शॉपिंग ऐप चाहिए या कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो यह टूल उसी हिसाब से पूरा लेआउट तैयार कर देता है. इसमें स्क्रीन, बटन, रंग और यूजर इंटरफेस सब कुछ अपने आप बन जाता है.

क्या है ये 'वाइब डिजाइनिंग'?

अभी तक ऐप बनाने के लिए पहले खाका (Wireframe) बनाना पड़ता था. लेकिन 'स्टिच' के साथ आप सीधे अपनी 'वाइब', यानी अपनी सोच, बता सकते हैं. आप एआई से कह सकते हैं कि 'मुझे एक ऐसा फूड डिलीवरी ऐप चाहिए जो दिखने में बहुत मॉडर्न हो, जिसमें पेस्टल रंगों का इस्तेमाल हो और जो ग्राहकों को भरोसा दिलाए.' इसके बाद एआई आपकी इस 'वाइब' को समझेगा और कुछ ही सेकंड में एक हाई प्रोफाइल इंटरफेस डिजाइन तैयार कर देगा. इस टूल की सबसे खास बात इसका 'वाइब डिजाइन' तरीका है. इससे काम सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि सोच और आइडिया का हो जाता है.

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क्या है 'Stitch' की बड़ी खूबियां?

इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंप्यूटर या फोन से सीधे बात कर सकते हैं. आप इसे बता सकते हैं कि मेन्यू का रंग लाल कर दो या तीन अलग अलग लेआउट दिखाओ. एआई आपकी आवाज सुनकर रियल टाइम में बदलाव करेगा. साथ ही इसमें एक बड़ा वर्कस्पेस मिलता है, जहां आप टेक्स्ट, इमेज और कोड को एक साथ जोड़ सकते हैं. यह एक प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह आपके प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री को याद रखता है. डिजाइन बनने के बाद आप 'प्ले' बटन दबाकर देख सकते हैं कि ऐप असल में कैसा काम करेगा. यह खुद ब खुद अगले पेज और यूजर जर्नी को मैप कर देता है. अगर आप इसे आगे डेवलप करना चाहते हैं, तो यह सीधे HTML, CSS या React कोड एक्सपोर्ट कर सकता है. साथ ही इसे 'फिग्मा' जैसे प्रोफेशनल टूल्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है.

डिजाइनर्स की नौकरियों पर खतरा?

इस टूल के आने से बड़े डिजाइन प्लेटफॉर्म 'फिग्मा' के शेयरों में करीब 8 से 9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टूल उन लोगों के लिए वरदान है, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास डिजाइनर की टीम नहीं है. हालांकि, प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए यह एक 'एआई पार्टनर' की तरह काम करेगा, जो उनके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देगा.

कैसे काम करता है यह प्लेटफॉर्म

Stitch में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपनी आवाज से बात कर सकते हैं या कोई इमेज डाल सकते हैं. एआई इन सभी चीजों को समझकर तुरंत डिजाइन बना देता है. अगर आपको कुछ बदलना हो, तो आप उसी समय बदलाव भी कर सकते हैं. फिलहाल गूगल ने इसे Google Labs पर टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया है. यह इस्तेमाल के लिए फ्री है, लेकिन इसकी एक मंथली लिमिट तय की गई है.

क्यों माना जा रहा है बड़ा बदलाव

अब तक ऐप या वेबसाइट बनाना समय लेने वाला और महंगा काम होता था. इसमें अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती थी. लेकिन इस प्लेटफॉर्म के आने से यह काम तेजी से और कम खर्च में हो सकता है. इससे ज्यादा लोग अपने आइडिया को डिजिटल दुनिया में ला सकेंगे.

आने वाले समय में क्या बदलेगा

अगर ऐसे टूल्स का इस्तेमाल बढ़ता है, तो डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा तरीका बदल सकता है. लोग बिना ज्यादा मेहनत के अपने प्रोजेक्ट तैयार कर पाएंगे. इससे नई क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा और टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी. अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्लेटफॉर्म कितनी तेजी से लोगों के काम करने के तरीके को आसान बनाता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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