पहले इस्तेमाल करें फिर खरीदें कपड़े! क्या है Google का Try On Tool? जिसने खत्म की मिडिल क्लास की बड़ी टेंशन

Google New AI Tool: ऑनलाइन शॉपिंग अब सिर्फ तस्वीरें देखने तक सीमित नहीं रही गई है, क्योंकि Google अपने नए AI-पावर्ड Virtual Apparel Try On फीचर के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है. कपड़ों की फिटिंग, कलर या लुक को लेकर होने वाली उलझनें अब खत्म होंगी. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:10 AM IST
पहले इस्तेमाल करें फिर खरीदें कपड़े! क्या है Google का Try On Tool? जिसने खत्म की मिडिल क्लास की बड़ी टेंशन

Online Clothing Fit Solution: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है. ऑनलाइन कपड़े तो लगभग हर कोई खरीदता है लेकिन बिना ट्राई किए कपड़े मंगवाना कई बार महंगा पड़ जाता है. कभी फिटिंग सही नहीं आती तो कभी कलर उम्मीद से अलग निकलता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए Google लेकर आया है AI-पावर्ड 'वर्चुअल अपैरल ट्राई ऑन' जो ऑनलाइन शॉपिंग का मजा दोगुना कर देगा! अब सिर्फ कुछ सेकंड में आप देख सकते हैं कि कोई भी ड्रेस, जैकेट या टी-शर्ट आपके शरीर पर असल में कैसी लगेगी. बस अपनी एक फोटो अपलोड करना होगा औरGoogle का AI बाकी काम खुद कर देगा. इस नए फीचर की सहायता से कपड़े खरीदने से पहले ही आपको रियल-लाइफ लुक मिल जाएगा जिससे गलत साइज की टेंशन लगभग खत्म हो जाएगी.

ऑनलाइन शॉपिंग को और भी पर्सनलाइज़्ड बनाने के लिए Google ने अपना Virtual Apparel Try On टूल लॉन्च कर दिया है. यह नया फीचर यूजर्स को खरीदारी से पहले अपने फोन या पीसी की स्क्रीन पर ही अरबों कपड़ों की लिस्टिंग को अपने शरीर पर वर्चुअली ट्राई करके देखने की सुविधा देता है. गूगल के इस टूल का लक्ष्य ग्राहकों की स्क्रीन पर सीधे फिटिंग रूम का एक्सपीरियंस लाना है जिससे उन्हें मॉल जाकर कपड़े ट्राई करने में लगने वाले समय और मेहनत से छुटकारा मिल सकेगा.   

अब जानिए Google का वर्चुअल अपैरल ट्राई ऑन टूल को
Google ने इस शॉपिंग एक्सपीरियंस को इसी साल मई में अपने AI मोड के तहत लॉन्च किया था. इसमें वर्चुअल ड्रेसिंग रूम की सुविधा शामिल है. यह शॉपिंग इंटरफेस Google के शॉपिंग ग्राफ के साथ-साथ Gemini की क्षमताओं का भी फायदा उठाता है.

गूगल के अनुसार शॉपिंग ग्राफ में अभी 50 अरब से जयादा प्रोडक्ट लिस्टिंग शामिल हैं जो ग्लोबल के साथ लोकल सेलर से ली गई हैं. रिव्यु, प्राइज और उपलब्धता जैसे सभी जानकारी हर घंटे दो अरब से ज्यादा लिस्टिंग की दर से ताजा किए जाते हैं.   

कैसे काम करता है वर्चुअल ट्राई ऑन टूल?

गूगल का यह टूल गारमेंट को अलग-अलग शरीर के आकार और साइज में सही से एडजस्ट कर सकता है.

गूगल का AI यह भी समझता है कि कपड़े जैसे फैब्रिक या कॉटन असल में कैसे मुड़ेंगे या फैलेंगे या फिर शरीर पर लटकेंगे.

यूजर्स को बस अपनी एक फुल-लेंथ फोटो अपलोड करनी होगी और वे अपने शरीर पर कपड़ों का सही विज़ुअलाइज़ेशन देख सकते हैं.   

नए टूल को कैसे करें ट्राई

इसके लिए गूगल पर शर्ट, पैंट, ड्रेस या जूते जैसी चीजों को खरीदते समय, ट्राई इट ऑन आइकन को खोजें और टैप करें.   

अपनी फुल-लेंथ फोटो अपलोड करें. गूगल सबसे अच्छे नतीजे के लिए अच्छी रोशनी और बॉडी पर फिटिंग वाले कपड़ों में ली गई सही, फ़ुल-बॉडी फोटो को यूज करनी की सलाह देता है,

कपड़े को वर्चुअली फोटो र रेंडर बनने के बाद यूज़र अपने नए लुक को सेव या शेयर कर सकते हैं.

शॉपर्स इस आइटम को खरीदने या रिजल्ट के आधार पर समान स्टाइल ढूंढने के लिए भी टैप कर सकते हैं.   

