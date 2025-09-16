Google ने 200 से ज्यादा AI वर्कर्स को निकाला, वर्कर्स बोले, ‘हमसे ही ट्रेन कराया और अब निकाल दिया
Advertisement
trendingNow12924367
Hindi Newsटेक

Google ने 200 से ज्यादा AI वर्कर्स को निकाला, वर्कर्स बोले, ‘हमसे ही ट्रेन कराया और अब निकाल दिया

200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अगस्त 2025 में नौकरी से निकाले जाने का नोटिस मिला. इन वर्कर्स ने दावा किया कि गूगल ने उन्हें AI मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल किया और अब वही AI सिस्टम उनके काम को रिप्लेस कर सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने 200 से ज्यादा AI वर्कर्स को निकाला, वर्कर्स बोले, ‘हमसे ही ट्रेन कराया और अब निकाल दिया

गूगल (Google) में काम कर रहे 200 से ज्यादा AI कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नौकरी चली गई है. ये वर्कर्स सीधे गूगल के कर्मचारी नहीं थे बल्कि GlobalLogic नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए काम कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये वर्कर्स गूगल के लिए AI मॉडल्स को ट्रेन और रेटिंग करने का काम कर रहे थे. लेकिन अब इन्हें अचानक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया.

200 वर्कर्स को मिला टर्मिनेशन ईमेल
वायर्ड (Wired) की रिपोर्ट के अनुसार, 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अगस्त 2025 में नौकरी से निकाले जाने का नोटिस मिला. इन वर्कर्स ने दावा किया कि गूगल ने उन्हें AI मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल किया और अब वही AI सिस्टम उनके काम को रिप्लेस कर सकता है. एक वर्कर एंड्रयू लाउज़न ने बताया, 'मुझे अचानक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया. मैंने वजह पूछी तो कहा गया कि प्रोजेक्ट का रैंप-डाउन हो रहा है.' उन्होंने मार्च 2024 में जॉइन किया था और 15 अगस्त 2025 को ईमेल के जरिए टर्मिनेशन की जानकारी मिली.

काम का दबाव और असंतोष
पिछले साल से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगातार काम की शर्तों को लेकर नाराज़ थे. कुछ वर्कर्स ने बेहतर वेतन और पारदर्शिता की मांग की थी. कई बार काम का दबाव इतना बढ़ जाता था कि उन्हें क्वालिटी से ज्यादा स्पीड पर ध्यान देना पड़ता था. कुछ वर्कर्स ने तो Alphabet Workers Union में शामिल होकर यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन दावा है कि इन प्रयासों को रोका गया. दो वर्कर्स ने तो अमेरिका के लेबर बोर्ड में शिकायत भी दर्ज कराई है कि उन्हें आवाज उठाने की वजह से निकाल दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी में बड़ा फर्क
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी में भी बड़ा अंतर था.
• GlobalLogic के सीधे हायर किए गए वर्कर्स को $28 से $32 प्रति घंटा मिलता था.
• जबकि थर्ड-पार्टी एजेंसी से आए वर्कर्स को सिर्फ $18 से $22 प्रति घंटा ही मिलता था.
• कुछ जनरल रेटर्स को और भी कम पेमेंट मिलती थी, जबकि उन्हें कभी-कभी ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता था.

इससे वर्कर्स के बीच असंतोष और ज्यादा बढ़ गया.

असुरक्षा और डर का माहौल
जिन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया, वे भी अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. कई वर्कर्स का कहना है कि अगर वे अपने अधिकारों की बात करेंगे तो अगली बारी उनकी हो सकती है. कुछ वर्कर्स को ग्लोबललॉजिक ने फुल-टाइम पोजीशन दी है, लेकिन ज्यादातर अभी भी शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं. न उनके पास बेनिफिट्स हैं, न ही पेड लीव.

गूगल की सफाई
इस पूरे मामले पर गूगल ने अपना पल्ला झाड़ लिया है. गूगल की प्रवक्ता कर्टनी मेंसिनी ने कहा, 'ये लोग गूगल या अल्फाबेट के कर्मचारी नहीं हैं. ये GlobalLogic और उनकी सब-कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के कर्मचारी हैं. रोजगार और वर्किंग कंडीशन की जिम्मेदारी उन्हीं की है.' वहीं, GlobalLogic ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

google

Trending news

Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
Devendra Fadnavis
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
;