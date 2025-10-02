Advertisement
trendingNow12944456
Hindi Newsटेक

Google ने की सबसे बड़ी छंटनी! इंसानों की छुट्टी कर मशीनों को मिला काम, क्या आप हैं अगला टारगेट?

Google layoffs 2025: गूगल अब अपने संसाधनों को तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में शिफ्ट कर रहा है, और इसी वजह से लागत में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी हो रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने की सबसे बड़ी छंटनी! इंसानों की छुट्टी कर मशीनों को मिला काम, क्या आप हैं अगला टारगेट?

Google Lays Off Over 100 Employees: गूगल ने एक बार फिर से सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की है. इस बार असर पड़ा है क्लाउड यूनिट के डिजाइन और यूजर रिसर्च टीमों पर, जहां से 100 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गईं. गूगल अब अपने संसाधनों को तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में शिफ्ट कर रहा है, और इसी वजह से लागत में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी हो रही है.

किन टीमों पर पड़ी सबसे ज्यादा मार?
CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी में 'क्वांटिटेटिव यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च” और 'प्लैटफॉर्म एंड सर्विस एक्सपीरियंस” टीमों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. ये वे टीमें थीं जो यूजर्स का डेटा, सर्वे और डिजाइन रिसर्च करके कंपनी को बताती थीं कि लोग प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं. इसी इनपुट पर गूगल के प्रोडक्ट्स तैयार होते थे.

रिपोर्ट के अनुसार, कई टीमों को लगभग आधा कर दिया गया है, और ज्यादातर प्रभावित कर्मचारी अमेरिका में आधारित हैं. उन्हें दिसंबर की शुरुआत तक कंपनी के अंदर दूसरी भूमिका पाने का मौका दिया गया है, वरना उन्हें बाहर जाना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हो रही है इतनी छंटनी? जवाब है – AI
गूगल 2025 की शुरुआत से ही AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को लेकर काफी आक्रामक रुख अपना रहा है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का असली रास्ता AI से ही होकर जाएगा. इसी कारण:

* कई कर्मचारियों को स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने (Voluntary Exit) का ऑफर दिया गया.
* छोटे-छोटे मैनेजमेंट टीम्स को हटाया गया.
* सभी कर्मचारियों को कहा गया कि वे अपने रोजमर्रा के काम में AI को शामिल करें.

छंटनी सिर्फ डिजाइन या क्लाउड टीम में नहीं हुई है. HR, हार्डवेयर, सर्च, विज्ञापन (Ads), फाइनेंस और कॉमर्स जैसे विभागों में भी छंटनी और रोल मर्जिंग की गई है.

Sundar Pichai का संदेश – "कम लोगों से ज्यादा काम"
गूगल के CEO सुंदर पिचाई पहले भी कह चुके हैं कि कंपनी को और अधिक कुशल (efficient) बनाना होगा. उन्होंने कर्मचारियों को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कंपनी अब कम हेडकाउंट के साथ ज्यादा आउटपुट चाहती है. इसके अलावा, गूगल ने AI क्षेत्र में भारी निवेश भी किया है ताकि वो Microsoft और Meta जैसी कंपनियों की बराबरी कर सके. यही कारण है कि अब पुराने और गैर-जरूरी पद खत्म किए जा रहे हैं.

सिर्फ Google नहीं, बाकी कंपनियां भी कर रहीं हैं छंटनी
गूगल इस छंटनी की राह पर अकेला नहीं है. जुलाई 2025 में Microsoft ने 9,000 कर्मचारियों को निकाला था. वहीं Meta (Facebook की पैरेंट कंपनी) भी 2023 से अब तक कई बार छंटनी कर चुकी है. इससे साफ है कि पूरी टेक इंडस्ट्री अब AI और ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो रही है, और उसके चलते पारंपरिक नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle layoffs 2025Google AI shiftSundar Pichai

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;