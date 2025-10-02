Google ने की सबसे बड़ी छंटनी! इंसानों की छुट्टी कर मशीनों को मिला काम, क्या आप हैं अगला टारगेट?

Google Lays Off Over 100 Employees: गूगल ने एक बार फिर से सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की है. इस बार असर पड़ा है क्लाउड यूनिट के डिजाइन और यूजर रिसर्च टीमों पर, जहां से 100 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गईं. गूगल अब अपने संसाधनों को तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में शिफ्ट कर रहा है, और इसी वजह से लागत में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी हो रही है.

किन टीमों पर पड़ी सबसे ज्यादा मार?

CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी में 'क्वांटिटेटिव यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च” और 'प्लैटफॉर्म एंड सर्विस एक्सपीरियंस” टीमों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. ये वे टीमें थीं जो यूजर्स का डेटा, सर्वे और डिजाइन रिसर्च करके कंपनी को बताती थीं कि लोग प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं. इसी इनपुट पर गूगल के प्रोडक्ट्स तैयार होते थे.

रिपोर्ट के अनुसार, कई टीमों को लगभग आधा कर दिया गया है, और ज्यादातर प्रभावित कर्मचारी अमेरिका में आधारित हैं. उन्हें दिसंबर की शुरुआत तक कंपनी के अंदर दूसरी भूमिका पाने का मौका दिया गया है, वरना उन्हें बाहर जाना होगा.

क्यों हो रही है इतनी छंटनी? जवाब है – AI

गूगल 2025 की शुरुआत से ही AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को लेकर काफी आक्रामक रुख अपना रहा है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का असली रास्ता AI से ही होकर जाएगा. इसी कारण:

* कई कर्मचारियों को स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने (Voluntary Exit) का ऑफर दिया गया.

* छोटे-छोटे मैनेजमेंट टीम्स को हटाया गया.

* सभी कर्मचारियों को कहा गया कि वे अपने रोजमर्रा के काम में AI को शामिल करें.

छंटनी सिर्फ डिजाइन या क्लाउड टीम में नहीं हुई है. HR, हार्डवेयर, सर्च, विज्ञापन (Ads), फाइनेंस और कॉमर्स जैसे विभागों में भी छंटनी और रोल मर्जिंग की गई है.

Sundar Pichai का संदेश – "कम लोगों से ज्यादा काम"

गूगल के CEO सुंदर पिचाई पहले भी कह चुके हैं कि कंपनी को और अधिक कुशल (efficient) बनाना होगा. उन्होंने कर्मचारियों को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कंपनी अब कम हेडकाउंट के साथ ज्यादा आउटपुट चाहती है. इसके अलावा, गूगल ने AI क्षेत्र में भारी निवेश भी किया है ताकि वो Microsoft और Meta जैसी कंपनियों की बराबरी कर सके. यही कारण है कि अब पुराने और गैर-जरूरी पद खत्म किए जा रहे हैं.

सिर्फ Google नहीं, बाकी कंपनियां भी कर रहीं हैं छंटनी

गूगल इस छंटनी की राह पर अकेला नहीं है. जुलाई 2025 में Microsoft ने 9,000 कर्मचारियों को निकाला था. वहीं Meta (Facebook की पैरेंट कंपनी) भी 2023 से अब तक कई बार छंटनी कर चुकी है. इससे साफ है कि पूरी टेक इंडस्ट्री अब AI और ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो रही है, और उसके चलते पारंपरिक नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं.