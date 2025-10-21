Advertisement
Google के ऑफिस में फिर मचा हड़कंप! कर्मचारियों को तुरंत भेजा Work From Home पर, बोला- अगर खुजली हो तो...

19 अक्टूबर को कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर सूचित किया गया कि ऑफिस में बेड बग्स (खटमल) पाए गए हैं. यह ईमेल Google की Environmental, Health and Safety Team की तरफ से भेजा गया था, जिसमें बताया गया कि कंपनी ने तुरंत exterminators (कीट-नाशक टीम) और sniffer dog की मदद से जांच की.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:11 AM IST
Google के ऑफिस में फिर मचा हड़कंप! कर्मचारियों को तुरंत भेजा Work From Home पर, बोला- अगर खुजली हो तो...

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Google को न्यूयॉर्क के Chelsea Campus (Manhattan) में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. 19 अक्टूबर को कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर सूचित किया गया कि ऑफिस में बेड बग्स (खटमल) पाए गए हैं. यह ईमेल Google की Environmental, Health and Safety Team की तरफ से भेजा गया था, जिसमें बताया गया कि कंपनी ने तुरंत exterminators (कीट-नाशक टीम) और sniffer dog की मदद से जांच की. रिपोर्ट में कहा गया कि ऑफिस में “credible evidence (पक्के सबूत)” मिले हैं कि खटमल मौजूद हैं. कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि जब तक पूरा उपचार (treatment) खत्म नहीं हो जाता, तब तक वे ऑफिस न आएं.

Google ने तुरंत उठाए कदम
कंपनी ने रविवार रात से ही बेड बग ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. सोमवार सुबह तक ऑफिस को सुरक्षित घोषित किया गया और कर्मचारियों को वापस आने की अनुमति दे दी गई. Google ने इसके साथ ही अपने Hudson Square Campus और अन्य न्यूयॉर्क लोकेशंस में भी अतिरिक्त निरीक्षण करवाया, ताकि कहीं और यह समस्या न फैले. कर्मचारियों से कहा गया कि अगर उन्हें खुजली, चकत्ते, या किसी प्रकार की स्किन रिएक्शन जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत facilities team को सूचित करें. इसके अलावा, Google ने यह भी सलाह दी कि अगर किसी कर्मचारी को अपने घर में भी बेड बग मिलते हैं, तो वे प्रोफेशनल एक्सटर्मिनेटर से संपर्क करें.

बड़े सॉफ्ट टॉयज पर शक
कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज (अपुष्ट स्रोतों) का दावा है कि Google के न्यूयॉर्क ऑफिस में रखे गए बड़े सॉफ्ट टॉयज (stuffed animals) शायद इस आउटब्रेक की वजह हो सकते हैं. हालांकि WIRED ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और Google ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है. कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल में लिखा-  “अगर आपको लगता है कि आप बेड बग्स के संपर्क में आए हैं या आपने ऑफिस में कोई ऐसा कीड़ा देखा है, तो तुरंत रिपोर्ट करें.”

पहले भी हो चुका है ऐसा मामला
यह पहली बार नहीं है जब Google के न्यूयॉर्क ऑफिस में बेड बग्स का मामला सामने आया है. 2010 में भी 9th Avenue लोकेशन पर इसी तरह का एक बड़ा infestation (संक्रमण) फैला था.
उस समय यह घटना पूरे न्यूयॉर्क सिटी में फैले खटमल संकट का हिस्सा थी. ऐसे में यह ताज़ा मामला एक बार फिर दिखाता है कि चाहे दुनिया की सबसे हाई-टेक कंपनी ही क्यों न हो, ऑफिस हाइजीन और सफाई में लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है.

कर्मचारियों में चिंता लेकिन Google सतर्क
हालांकि Google ने स्थिति को “under control” बताया है, फिर भी कर्मचारियों में थोड़ी चिंता बनी हुई है. कई लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मजाक भी कर रहे हैं कि — “अब AI नहीं, असली बग्स ने Google को परेशान कर दिया!” लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि अब सभी जगहों पर अतिरिक्त sanitization और deep cleaning की जा रही है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

google NYC bed bugs

