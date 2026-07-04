/रास्ता बताने वाला Google Maps घर पर खाना भी पहुंचाएगा, खुद करेगा ऑनलाइन फूड ऑर्डर; आ रहा AI अपडेट

Google Maps New Feature: किसी नए शहर में कहीं जाना हो या फिर कहीं रास्ता भटकने पर सही राह दिखाने वाला गूगल मैप्स अब कुछ ऐसा करने जा रहा है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. अब स्मार्टफोन पर घंटों डिलीवरी ऐप्स पर रेस्टोरेंट और डिस्काउंट खोजने का काम खत्म होने वाला है. गूगल मैप्स एक ऐसा नया अपडेट लाने जा रहा है, जो, आपके लिए खुद खाना आर्डर कर सकेगा!
गूगल मैप्स का यह नया फीचर बहुत ही कमाल का होने वाला है. एंड्रॉयड अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल मैप्स के नए एंड्रॉयड वर्जन 26.27.00.941319029 के कोड में कुछ खास हिंट्स मिले हैं. ऐप के बैकएंड में ask maps food ordering promo जैसी लाइनें देखी गई हैं. इससे साफ होता है कि गूगल जल्द ही इस फीचर का ऑफिशियली ऐलान करने वाला है और यूजर्स को इसे ट्राई करने के लिए प्रमोशनल ऑफर भी दे सकता है.
फिलहाल गूगल की तरफ से इस अपडेट को लेकर कोई जानकारी नहीं शेयर की गई है, इसलिए इसका काम करने का तरीका सामने नहीं आया है. जानकारों का मानना है कि यूजर गूगल मैप्स में सेव अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से एआई की सहायता से ऑर्डर कर सकेंगे.
भले ही यह फीचर सुनने में शानदार लग रहा है, लेकिन इसके काम करने के तरीके को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं-
अभी यह साफ नहीं है कि खाना ऑर्डर करने का यह काम क्लाउड पर मौजूद Gemini AI करेगा या फिर इसके लिए फोन के अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल होगा.
राहत की बात यह है कि पैसों के मामले में गूगल कोई रिस्क नहीं लेगा. पेमेंट यूजर को खुद करना होगा. AI खुद से आपके पैसे नहीं काट सकेगा.
इस नए फीचर के साथ कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं-
इस फीचर के आने के बाद गूगल के पास आपकी ईटिंग हैबिट्स, पसंदीदा फूड और खर्च करने की आदतों का पूरा डेटा जाने का खतरा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है.
इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि Gemini AI आपको वो रेस्टोरेंट ज्यादा दिखा सकता है जो स्पॉन्सर्ड हों, न कि वो जो वाकई में आपके पसंदीदा हैं.
अगर किसी ने आपका गूगल अकाउंट हैक कर लिया, तो वह आपके नाम पर गलत ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है.