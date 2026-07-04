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रास्ता बताने वाला Google Maps घर पर खाना भी पहुंचाएगा, खुद करेगा ऑनलाइन फूड ऑर्डर; आ रहा AI अपडेट

Google Maps AI Food Ordering: गूगल मैप्स जल्द ही रास्ता दिखाने के साथ आपके लिए खाना भी ऑर्डर करेगा. ऐप के नए अपडेट में AI फूड ऑर्डरिंग फीचर के संकेत मिले हैं, जो जेमिनी एआई की मदद से काम कर सकता है. हालांकि, इस शानदार फीचर के साथ प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:54 PM IST
रास्ता बताने वाला Google Maps घर पर खाना भी पहुंचाएगा, खुद करेगा ऑनलाइन फूड ऑर्डर; आ रहा AI अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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