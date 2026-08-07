/बदल जाएगा Google Maps चलाने का तरीका! भारत के करोड़ों यूजर्स के लिए आए 6 नए Ask Maps फीचर्स, अभी जानिए क्या-क्या बदला

भारत में Google Maps इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. गूगल ने अपने AI-संचालित फीचर Ask Maps में 6 बड़े बदलावों का ऐलान किया है. गूगल के पावरफुल Gemini AI मॉडल पर आधारित यह नया अपडेट गूगल मैप्स के इतिहास के सबसे बेहतरीन बदलावों में से एक माना जा रहा है. अब यूजर्स अपनी स्थानीय भाषा में गूगल मैप्स से सीधे सवाल पूछ सकेंगे और अपनी ट्रिप को बिल्कुल नए अंदाज में प्लान कर सकेंगे. आइए जानते हैं Ask Maps में शामिल हुए इन 6 नए फीचर्स के बारे में.
Ask Maps में अब पूरी तरह से हिंदी भाषा का सपोर्ट जोड़ दिया गया है. यूजर्स बिना किसी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किए हिंदी में टाइप करके या बोलकर आसपास की जगहें ढूंढ सकते हैं. चाहे आपको रास्ते की जानकारी चाहिए हो या किसी लोकल कैफे का रिव्यू, सब कुछ आसानी से हिंदी में उपलब्ध होगा.
पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर के जरिए यूजर्स अपने Ask Maps को सुरक्षित तरीके से अपने Gmail अकाउंट से जोड़ सकते हैं. इससे गूगल मैप्स आपकी आने वाली फ्लाइट, होटल बुकिंग और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का डेटा खुद समझ लेगा और आपको बिना अलग से सर्च किए बिल्कुल सटीक सुझाव देगा.
अगर आप पहले से किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे तो आपको बार-बार शुरुआत से जानकारी डालने की जरूरत नहीं है. Ask Maps अब पुरानी बातचीत की हिस्ट्री याद रखेगा. आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आपने पिछली बार छोड़ी थी.
नया Ask Maps आपको रियल-टाइम जानकारी देगा. घर से निकलने से पहले आप रास्ते का ट्रैफिक, दुकान या रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ है और वहां का मौसम कैसा है, जैसी हर छोटी-बड़ी जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं. इससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे.
गूगल मैप्स इंटरफेस में एक खास लाइव ट्रांजिट विजेट जोड़ा गया है. यह नया टूल स्थानीय बसों, मेट्रो सिस्टम और ट्रेनों के सही समय, रूट अपडेट और लेट होने की लाइव सूचना सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा.
Ask Maps अब आपकी खास जरूरतों को समझकर बेहतर सुझाव देगा. उदाहरण के लिए अगर आपको बिजनेस मीटिंग के लिए शांत रेस्टोरेंट चाहिए या बच्चों के खेलने की जगह वाला फैमिली रेस्टोरेंट चाहिए, तो यह AI टूल आपको तुरंत सही जगह ढूंढ कर देगा.