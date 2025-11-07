Advertisement
अब Google Maps बनेगा आपका पर्सनल गाइड, Gemini AI के संग हर सफर होगा हसीन

Google Maps: Google Maps अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है. इसमें Gemini AI को शामिल कर दिया गया है, जो आपके सफर को बनाएगा और भी ज्यादा आसान, सुरक्षित और मजेदार बना देगा. आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:33 AM IST
Google Maps Update: अगर आप ट्रैवल के दौरान गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने वाला है. गूगल मैप्स में अब Gemini AI को जोड़ दिया गया है, जो आपके सफर को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुहाना बना देगा. अब मैप सिर्फ नेविगेशन ही नहीं करेगा, बल्कि आपके स्मार्ट साथी की तरह काम करते हुए आसपास की हर जानकारी देगा. जैसे- बेहतरीन रेस्टोरेंट कहां है, पार्किंग कहां मिलेगी या कोई जगह क्यों पॉपुलर है.

Gemini AI गूगल मैप्स को कैसे बनाएगा स्मार्ट
Gemini AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आप जिगूगल मैप्स से बोलकर बात कर पाएंगे. यह पहले से ज्यादा मुश्किल कमांड्स को समझेगा और इंसानों की तरह जवाब देगा. अब आप इससे पूछ सकते हैं कि पास में एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट कौन सा है जिसमें बढ़िया खाना मिलता हो और पार्किंग की सुविधा भी हो.

नेविगेशन हुआ और आसान  
अब मैप्स पर दूरी सिर्फ मीटर में नहीं बताई जाएगी, बल्कि यह आसपास की बिल्डिंग या मंदिर को लैंडमार्क बनाएगा. मैप कहेगा कि मंदिर से लेफ्ट मुड़ें या सफेद बिल्डिंग के पास से दाएं मुड़ें. इससे आपको बार-बार स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: मोबाइल में दिखें ये 5 अजीब हरकतें, समझ जाएं हो गया हैक, फटाक से करें चेक

रियल-टाइम अलर्ट

यदि आपको रोड पर ट्रैफिक जाम या कोई एक्सीडेंट दिखता है, तो आपके बोले गए शब्द दूसरे यूजर्स के लिए रियल टाइम अलर्ट के रूप में दर्ज हो जाएंगे. इससे दूसरे यूजर्स को आगे की बाधा और उसके कारण की जानकारी तुरंत मिल जाएगी.

ट्रिप प्लानिंग और लोकेशन प्रीव्यू
जेमिनी AI ट्रिप प्लानिंग में मदद करेगा. आप बोलकर ट्रिप से जुड़ा कोई रिमाइंडर सेट करने के लिए कह सकते हैं. किसी लोकेशन पर टच करके आप बोलकर पूछ सकते हैं कि यह जगह क्यों फेमस है जैसे- किसी रेस्टोरेंट या म्यूयम की खासियत.

नया Gemini AI अपडेट कैसे मिलेगा?
गूगल मैप्स में Gemini AI फीचर्स धीरे-धीरे Android और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट किए जा रहे हैं. फिलहाल यह अंग्रेजी में कमांड को समझता है और जल्द ही इसमें हिंदी और बाकी भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें: PM kisan Yojana 21st Installment: लिस्ट में नाम गायब हुआ तो अटकेंगे ₹2000, फौरन ऐसे करें चेक 

 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Google MapsGemini

