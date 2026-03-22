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ट्रैफिक और पार्किंग की टेंशन खत्म! Google Maps में चुपसे से आ गए 8 जादुई फीचर्स, बदल जाएगा आपके ड्राइविंग का अंदाज

Google Maps New Update: आज के समय में सफर चाहे शहर के भीतर का हो या किसी अनजार रास्ते का गूगल मैप्स हमारा साथी बनता है. लेकिन अक्सर ऐन मौके पर लेन बदलने के कन्फ्यूजन या पार्किंग न मिलने की समस्या हमारा सिरदर्द बढ़ा देती है. यूजर्स की इसी समस्या को समजते हुए गूगल ने हाल ही में अपने मैप्स प्लेटफॉर्म को अब तक का सबसे बड़ा मेकओवर दिया है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:28 AM IST
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ट्रैफिक और पार्किंग की टेंशन खत्म! Google Maps में चुपसे से आ गए 8 जादुई फीचर्स, बदल जाएगा आपके ड्राइविंग का अंदाज

Google Maps New Update: क्या आप भी सफर के दौरान गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं और सड़क पर चलते समय गूगल मैप्स के आखिरी वक्त पर लेन बदलने के निर्देशों से परेशान रहते हैं? जवाब अगर हां है तो गूगल ने आपकी इस सबसे बड़ी सिरदर्दी का समाधान खोज लिया है. बीते लगभग एक दशक के सबसे बड़े मेकओवर के साथ गूगल मैप्स अब बड़ा बदलाव हुआ है.
गूगल मैप्स का यह एक छोटा-मोटा अपडेट नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रियल-टाइम डेटा का एक ऐसा संगम है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने वाला है. सड़कों की उलझन से लेकर पार्किंग की किल्लत तक गूगल मैप्स ने नए अपडेट में 8 ऐसे बदलाव किए हैं जो न केवल न सिर्फ आपका समय बचाएंगे बल्कि आपको बीच सड़क पर होने वाले कन्फ्यूजन से भी छुटकारा दिलाएंगे.गूगल मैप्स का यह अपडेट का मुख्य मकसद ड्राइविंग को सुरक्षित बनाना और ट्रैफिक की उलझनों को कम करना है.
 
आइए जानते हैं नए अपडेट के उन  8 बड़े बदलावों के बारे में जो आपके सफर का अंदाज बिलकुल बदल देंगे-

सटीक लेन गाइडेंस
नए अपडेट के बाद अब गूगल मैप मुड़ने या फ्लाईओवर चढ़ने से पहले आपको बिल्कुल सही लेन बताएगा. इससे पेचीदा मोड़ पर गलती होने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होगी.

स्मार्ट रूट प्लानिंग
गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं बताए बल्कि इसके साथ ही यह भी समझाएगा कि वह रूट क्यों ज्यादा सही है. इसमें ट्रैफिक और सिग्नल जैसे फैक्टर्स का खास ख्याल रखा गया है.

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रियल-टाइम अलर्ट्स
गूगल अब ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन या रोड ब्लॉक की जानकारी सीधे नेविगेशन स्क्रीन पर देगा. आपको बार-बार स्क्रीन बदलना नहीं पडे़गा.

आसान रिपोर्टिंग
वहीं अगर आप जहां जा रहे हैं उस रास्ते में कहीं जाम या गड्ढा होता है तो आप बहुत की ही कम स्टेप्स में उसे रिपोर्ट कर सकेंगे. इससे दूसरे यात्रियों को भी सटीक जानकारी मिलेगी.

नया विजुअल डिजाइन
मैप के कलर्स और डिजाइन में भी बदलाव हुआ है जिससे तेज धूप या ड्राइविंग के दौरान सड़कों और रास्तों को आसानी से देखा जा सके.

पार्किंग की टेंशन खत्म
गूगल चुनिंदा शहरों में अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही आपको वहां की पार्किंग के बारे में बता देगा.

लास्ट-माइल नेविगेशन
गाड़ी पार्क करने के बाद मंजिल तक जाने के लिए मैप आपको पैदल रास्ता भी दिखाएगा.

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भरोसेमंद री-रूटिंग
नए अपडेट के साथ अब गूगल बार-बार रास्ता नहीं बदलेगा. रास्ता तभी बदला जाएगा जब नए रूट से समय की बचत हो, जिससे ड्राइवर कंफ्यूज न हो.

कब मिलेगा अपडेट?
गूगल मैप्स का यह नया अपडेट एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. फिलहाल लेन गाइडेंस जैसे कुछ प्रीमियम फीचर्स अभी कुछ बड़े ही शहरों में शुरू किए गए हैं जिन्हें जल्द ही पूरे देश भर के यूजर्स के लिए शुरू किया जाएगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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