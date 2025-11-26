गुम हो जाने का डर खत्म! Google Maps अब बिना Wi-Fi और मोबाइल डेटा के भी चलेगा, कमाल का है यह 'धांसू' फीचर

Use Google Maps Without Internet: जब भी हम सफर पर निकलते हैं तो कभी कभी नेटवर्क हमारा साथ नहीं देता है. कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां सिम के नेटवर्क गायब हो जाते हैं. ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब ठीक रास्ते के मोड़ पर नेटवर्क न होने के कारण गूगल मैप्स काम ही न करे. नए शहर की गलियों में घूमते हुए हों या किसी पहाड़ी इलाके में हों इंटरनेट के बिना Google Maps का सहारा मिलना करीब-करीब नामुमकिन लगता है. लेकिन गूगल के पास एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिसकी सहायता से आप बिना मोबाइल इंटरनेट भी आपकी लोकेशन बिल्कुल सटीक दिखा सकता है. यह फीचर न सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए खास है बल्कि खराब नेटवर्क वाले इलाकों में इसे एक लाइफसेवर कहा जाता है. क्या है यह धांसू जुगाड़ और कैसे काम करता है? आइए जानते हैं....

ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऑफलाइन होने पर Google Maps काम करना बंद कर देता है. लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग है. गूगल मैंप में ठीक ऐसे समय के लिए एक इन-बिल्ट फीचर लाया गया है. जो Google Maps को इंटरनेट के बिना काम करने की इजाजत देता है.

Google Maps को इंटरनेट के बिना कैसे इस्तेमाल करें?

Google के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऑफलाइन यूज के लिए मैप्स को Save कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए सबसे पहले Google Maps ऐप खोलें.

अब अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.

अब यहां ऑफलाइन मैप्स दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करें.

अपना खुद का मैप पर टैप करें.

उस क्षेत्र को कवर करने के लिए जूम इन या आउट करें जहां आप यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और डाउनलोड पर क्लिक कर दें.

मैप डाउनलोड होने के बाद यह Wi-Fi या मोबाइल डेटा के बिना भी मौजूद रहता है. ऐप तब आपको गाइड करने के लिए मोबाइल डेटा के बजाय जीपीएस (GPS) का उपयोग करता है.

लेकिन गूगल अपने ऑफलाइन मैप फीचर को लेकर बताता है कि यह मैप कभी भी ड्राइविंग के लिए टर्न-बाय-टर्न दिशा-निर्देश बताते हैं लेकिन यह कभी ट्रैफिक की तुरंत की स्थिति नहीं बताते हैं. ऑफलाइन मैप्स ज्यादातर Wi-Fi के जरिए से अपने आप अपडेट हो जाते हैं लेकिन जब नेटवर्क एक्सेस हो तो ऑटो-अपडेट ऑन है या नहीं यह चेक जरूर कर लें.

ये भी पढे़ंः AI ने बनाया इंजीनियर को Rapido ड्राइवर! फ्लैट की EMI भरने के लिए रगड़ रहा चप्पल

ट्रिप से पहले ऑफलाइन मैप्स को कैसे करें तैयार?

यात्रा पर निकलने से पहले जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हों तब Google Maps खोलें. अपने होटल, आस-पास के इलाकों और उन क्षेत्रों को कवर करने वाला मैप डाउनलोड करें जहां आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

हमेशा जरूरत से थोड़ा बड़ा एरिया का मैप डाउनलोड करें क्योंकि कभी कभी रास्ते बदल सकते हैं.

अपने फोन को चार्ज रखें क्योंकि ऑफलाइन मोड में जीपीएस का इस्तेमाल ज्यादा होता है.

अगर आपका डिवाइस SD कार्ड को सपोर्ट करता है तो इंटरनल स्टोरेज बचाने के लिए ऑफलाइन मैप्स को वहां सेव करें.

याद रखें कि अगर अपडेट न किया जाए तो ऑफलाइन मैप्स एक्सपायर हो जाते हैं. उन्हें समय-समय पर रीफ्रेश की जरूरत होती है जो आमतौर पर Wi-Fi से कनेक्ट होने पर अपने आप हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः एलन मस्क की Starlink को Amazon ने ललकारा! अब आएगा हाई-स्पीड इंटरनेट की रेस में तूफान